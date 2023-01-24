大老闆付訂167萬買110支iPhone　工人拿到錢全賭光了

▲iPhone 11 系列機種是蘋果公司2019年推出的最新手機。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者黃哲民／台北報導

北市1名郭姓工人謊稱有門路低價拿到蘋果公司手機、電腦等產品，從2019年間起多次藉此行騙斂財，1名貿易公司老闆信以為真，2020年跟郭男簽約，一口氣買110支iPhone 11手機與配件，預付167萬元全都打水漂，1支手機也沒拿到，郭男到案兩手一攤說沒錢，台北地院依詐欺取財罪判郭男8月徒刑，可上訴。

現年42歲的郭男是高中畢業的工人，卻靠著三寸不爛之舌，對外謊稱經營電器行，或自稱曾在鴻海公司任職，有門路拿到比市價便宜的iPhone手機、iPad平板電腦或Macbook筆電等蘋果公司產品，尤其是2019年9月剛上市的iPhone 11系列手機，新機價近5萬元的Pro 512GB款式，竟然3萬元出頭就有。

儘管郭男吹噓之詞不合常理，仍有不少人趨之若鶩，甘願掏錢下訂，從2019年11月間直到2020年3月間，因郭男收錢遲遲交不出貨而被揭穿、紛紛被提告究責，檢警先前清查至少20人受騙，個人最高損失金額達20萬元，不過郭男之後陸續被判刑6月、2年半或拘役56天，均得易科罰金，僅有1罪判刑7月，上訴高院二審審理中。

本案貿易公司老闆也是同時期受騙，他和郭男在百貨公司面談後相信對方說詞，一口氣購買110支iPhone 11手機與耳機等配件，總價278萬4000元，為求慎重，他還跟郭男簽訂買賣契約書，分2次預付共167萬元給郭男，不料郭男收錢後用各種理由拖延交貨，最後封鎖電話號碼拒接，老闆才知上當，憤而報案逮人。

郭男到案認罪，但他疑似沉迷賭博輸光贓款，雙手一攤說沒錢賠，根本沒想和解。受害人堅稱郭男把尾款111萬4000元也騙走，郭男矢口否認，強調沒交貨怎可能收尾款。

法官審理認為雙方約定交貨完畢才付清餘款，受害人提不出匯款紀錄或郭男簽收單據，也無法舉證自己確實提領現金交付這筆111萬4000元鉅款，因此認定郭男本案只騙得167萬元，但郭男犯行可惡，依詐欺取財罪判刑8月並全額沒收犯罪所得，可上訴，若就此定讞，郭男將須入監服刑。