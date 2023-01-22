歷代38款iPhone電池容量排行　13 Pro Max稱霸

▲iPhone 13 Pro Max電池容量有4352mAh。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

你知道你手上的iPhone電池容量有多大嗎？外媒《9to5mac》整理歷代iPhone電池容量，發現iPhone 13 Pro Max有4352mAh的大容量奪冠，iPhone 14系列中則是Plus機型的電池容量有4325mAh最多。

▲iPhone電池容量排行1-20名。（圖／記者廖婕妤製）



根據整理結果，iPhone電池容量排名前5名分別為冠軍iPhone 13 Pro Max達4352mAh，第二名iPhone 14 Plus為4325mAh，iPhone 14 Pro Max為4323mAh排第三。iPhone 11 Pro Max的3969mAh第四名，第五名則是iPhone 12 Pro Max有3687mAh。

五到十名依序為iPhone 14有3279mAh、iPhone 13有3227mAh、iPhone 14 Pro有3200mAh、iPhone XS Max有3174mAh、iPhone 11有3110mAh。

▲iPhone電池容量排行21-38名。（圖／記者廖婕妤製）



報導指出，蘋果不分享iPhone電池容量的主要原因，其中一個是iPhone電池壽命通常可以勝過競爭對手。蘋果能夠做到這一點，是因為它同時製造硬體和軟體，並精確調整其設備以盡可能高效運行。

也就是說，蘋果專注於iPhone的功能，而不是驅動iPhone的規格，有時較新的iPhone電池容量比上一代更小，因為新晶片帶來更高的效率。