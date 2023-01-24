三重電鍍業者偷排強酸「害2寶爸慘死2人傷」　破案關鍵人物是他

▲2015年三重電鍍業者「秋棠企業」偷排含有氰化物強酸廢水進下水道，造成下水道工人1死2傷（圖／市府提供）

記者戴上容／新北報導

2015年三重電鍍業者「秋棠企業」偷排含有氰化物強酸廢水進下水道，造成下水道工人1死2傷，由於下水道與檢測廢水並非警方專業，警方第一時間相當頭大，甫從法國受海污防治訓回來的環保稽查員隊長謝瑞鴻，憑藉化學專業背景及污染追查經驗，在1個月內協助檢方解開難題、找到真兇，順利為受害家屬討回公道。

回顧此案，2015年6月3日晚間7點多，維護污水下水道管線工程的陳姓父子，前往三重中正北路進入下水道作業，21歲陳男進到地下道後說了一句「爸爸我不行了」隨即昏迷，45歲陳父及另一名盧姓工人上前搶救，卻也接連倒地。事件造成21歲陳男死亡，留下妻子與當時年僅3歲、4歲的一對兒女。

命案發生後，檢警都相當頭大，第一，下水道結構並非警方專業，第二，廢水組成來源相當複雜，在事發處附近比比皆是工廠，要找到真兇可說是難度相當高，檢警找來甫從法國受訓回來的稽查分隊長謝瑞鴻協助辦案。

▲ 三重清潔隊長謝瑞鴻(中)，憑藉化學專業背景及污染追查經驗，在1個月內協助檢方解開難題、找到真兇，順利為受害家屬討回公道 。（圖／記者戴上容攝）

謝瑞鴻表示，稽查員對於污水道流布較為熟悉，在事發當下，我們發現「生活污水管」被排入大量工業廢水，於是先採集廢水送驗，發現水裡含有毒物氰化物，後續大範圍匡列事發處周遭所有會產生氰化物廢水的相關工廠追查。

另一方面，針對上游人孔逐一開蓋採水送驗，發現有毒廢水來自某支管所匯入，再度縮小範圍，鎖定特定業者，經長達半個月埋伏蒐證，赫然發現三重電鍍廠「秋棠企業」工廠後方污水接管箱排放大量廢水，且勢必有使用「加壓馬達」才能打出這樣流量，經採水送驗，發現廢水裡不只含有氰化物且嚴重超出放流水標準，並經TV檢視設備確認，廢水的確從該工廠排出，罪證確鑿，成功逮到真兇。

謝瑞鴻表示，回想當時受害的陳姓爸爸哭紅雙眼拜託幫忙追查元兇，他覺得自己身負重任，一定要傾盡全力追查才能讓受害者得以沉冤得雪，以撫家屬傷痛，過程中也感謝市府團隊及檢警的努力，才可以圓滿破案。

環保局則表示，現任清潔隊長的謝瑞鴻有較他人更敏銳的觀察度，擔任隊長後，利用科技執法強力取締污染、配合里長案件通報及各里宣導，逐漸消弭環境髒亂，2020到2022年連續三年環保污染告發件數，達全市第一，經過清潔隊不斷的努力，三重環境品質改善成效卓著，成功改善三重街貌。