債主撂人埋伏停車場！高舉滅火器猛捶臉　再強押上山逼還錢

▲邱男因不滿林男借錢不還，竟持滅火器猛捶對方的臉。（示意圖／pixabay）

記者翁子皓／新竹報導

新竹邱姓男子因不滿林男借錢不還，於是找來3名友人，在林男居住的公寓停車場埋伏，一見對方現身，便上前與他扭打，甚至持大樓內的滅火器毆擊林男臉部，之後更將他強押上車。新竹地院近日審判結果出爐，依聚集3人以上首謀實施強暴罪、剝奪他人行動自由罪，共判處主謀邱男有期徒刑1年，可易科罰金。

判決書指出，新竹邱姓男子因不滿林男向他借款60萬，多次催討仍不還款，於是心生不滿，在2021年10月10日晚間，找來陳男當駕駛，與洪男、姓名不詳綽號「小毛」的男子，一同潛入林男所住公寓地下室二樓停車場，埋伏等候對方。

待林男一現身，小毛立即衝出去用手勾住他，邱男等人亦隨後衝出架住林，之後合力將他壓制在地，邱見林已經倒地，憤怒之下拿起藍色背包不斷毆打他。邱男自電梯間找來一個滅火器，其他人見狀，將倒地的林男拖到邱男面前，邱於是高舉滅火器捶向他的臉，在等電梯時又因惱怒林欠錢不還，再度以滅火器痛毆對方，造成林男面部擦挫傷、左眼瘀青，地上更留有林的血跡斑斑。

之後邱男等人把鞋子已被打飛，赤腳的林男拖進電梯中，再押出公寓，強行塞入陳男駕駛的小客車中，載到新竹縣二重埔的山區審問，在逼迫林男給出讓他滿意的還款方式後，才放他離去。

林男表示，自己積欠邱男債款，又不想償還，於是把邱男的電話封鎖。邱男向法官供稱，當他見到林男時，先詢問對方為何不接電話，沒想到林竟然回以髒話，他一時情緒失控，才毆打對方。

新竹地院審理後，依公眾得出入之場所聚集三人以上首謀實施強暴罪、共同犯剝奪他人行動自由罪，判處邱男、洪男有期徒刑1年，可易科罰金，依幫助犯剝奪他人行動自由罪，判處陳男有期徒刑2個月，可易科罰金，全案還可上訴。