萬巒自助餐店油炸鍋起火　警冒險「連噴2支滅火器」及時解危

▲內埔分局萬巒分駐所警員李政逵持滅火器滅火 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉一家自助餐店失火，民眾發現急敲門求助旁邊的內埔警分局萬巒分駐所，警員李政逵獲報趕往了解，發現是廚房油炸鍋過熱引發，疏散店員後，持所內滅火器在消防人員未到前滅火，用盡兩瓶滅火器，順利降低火勢，俟消防隊人員趕至將火勢完全撲滅，李員英勇的表現，讓鄉民按讚。

內埔分局萬巒分駐所警員李政逵，於日前上午10時許在所內接獲民眾急敲門報案，表示旁邊的自助餐店失火，冒出大量濃煙請求員警協助。

李員趕至發現疑是一樓廚房油炸鍋過熱導致起火，火勢猛烈且竄燒至二樓，濃煙密布岌岌可危，眼看整間房屋將付之一炬，消防隊尚未抵達現場搶救，李員為爭取時間不顧生命危險，立即疏散自助餐店員，雖情況危急仍冷靜處理，立即拿起分駐所內乾粉滅火器，由窗戶朝二樓火舌竄燒位置及一樓廚房油鍋處噴灑，用盡兩瓶滅火器才將二樓火舌撲滅，並成功將

一樓廚房油鍋火勢減小，避免火勢擴大蔓延，嗣後消防車到場後才將起火點的火苗完全撲滅。據自助餐老闆表示，起火前，正以大油鍋油炸餐物，不慎溫度過高而引致油面起火一發不可收拾，所幸李逵英勇協助，即時持滅火器撲滅了二樓的火勢，於消防車到場前做了最適時的搶救，避免發生嚴重的火，非常感謝警察及時幫忙。

內埔警分局長莊順智肯定同仁英勇滅火之義舉，並讚揚同仁熱心助民之精神。警方在此呼籲年關將近民眾使用爐火烹調須注意安全，養成「人離火熄」之習慣，並注意瓦斯爐具、排油煙機之油垢隨時保持清潔，避免油鍋起火時擴大延燒，造成生命財產之危害。