「GPS+租屋盯哨」伏擊建商　黑幫大哥為土方利益買兇開槍

▲文仁會副會長林坤陵等成員計畫縝密，監控建商行動後找槍手狙擊。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

竹聯幫仁堂文仁會副會長林坤陵疑因土方利益喬不攏，去年找人在林姓建商車子裝GPS，後來乾脆在建商公司對面租屋，24小時監控林姓建商進出，最後在10月間，由台東北上埋伏多時的槍手邱證軒，朝林姓建商腿部連開3槍，林妻急著護夫，揮舞背包驅趕槍手，台北地檢署調查後，17日依違反槍砲彈藥刀械管制條例、傷害等罪起訴林等4人。

檢警調查，遭3槍貫穿腿部的林姓建商握有多筆土地開方案，林坤陵疑似要求分得土方工程遭拒絕，因此心生不滿，先在2022年5月初，指示手下在林姓建商駕駛的白色保時捷裝GPS，隨時定位監控林姓建商行蹤，後來疑因嫌GPS發報器要更換電池麻煩，乾脆在位於台北市文山區的建商公司對面租屋，派人直接盯哨注意林姓建商的車子進出。

▲槍手邱證軒行兇後帶槍到警局投案 。（資料照／記者張君豪翻攝）

8月間，林坤陵找到邱證軒願意擔任槍手，但請邱先回台東老家等候，9月再回台北入住旅館，林坤陵並交付聯絡用電話與槍枝，叫邱等候指示，10月4日，邱首次接到通知先把連絡電話丟棄到指定的草叢後，到建商公司埋伏但撲了空，林坤陵還擔心邱證軒生活費不夠，叫小弟彭皓瑋等人送了2萬元給邱。

10月5日，邱證軒再次前往建商公司外埋伏，等到下午，林姓建商和妻子離開公司，準備開車返家時，邱男持槍從後方連開3槍，林姓建商腿部中彈不支倒地，一旁的妻子抓起背包朝邱男不斷揮舞驅趕，邱男最後帶槍到附近派出所投案，聲稱行兇動機是「幫朋友出口氣」。

▲建商妻子(黃衣)揮舞背包驅趕槍手。（資料照／記者張君豪翻攝）

警方專案小組追查發現林坤陵等人涉案，發動搜索拘捕行動，逮捕林坤陵等多名文仁會成員，依殺人未遂等罪嫌移送法辦，但檢察官認為，邱證軒從被害人背後開槍，若有殺人故意，應開槍口朝上射擊胸背或頭部，卻槍口朝下打中被害人大腿以下部位，因此最後只依傷害等罪，起訴林坤陵、邱證軒等4人。