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「GPS+租屋盯哨」伏擊建商　黑幫大哥為土方利益買兇開槍

▲台北市警方出動北市特勤隊逮捕涉及興隆路建商槍擊案的竹聯幫文仁會副會長及涉案成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文仁會副會長林坤陵等成員計畫縝密，監控建商行動後找槍手狙擊。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

竹聯幫仁堂文仁會副會長林坤陵疑因土方利益喬不攏，去年找人在林姓建商車子裝GPS，後來乾脆在建商公司對面租屋，24小時監控林姓建商進出，最後在10月間，由台東北上埋伏多時的槍手邱證軒，朝林姓建商腿部連開3槍，林妻急著護夫，揮舞背包驅趕槍手，台北地檢署調查後，17日依違反槍砲彈藥刀械管制條例、傷害等罪起訴林等4人。

檢警調查，遭3槍貫穿腿部的林姓建商握有多筆土地開方案，林坤陵疑似要求分得土方工程遭拒絕，因此心生不滿，先在2022年5月初，指示手下在林姓建商駕駛的白色保時捷裝GPS，隨時定位監控林姓建商行蹤，後來疑因嫌GPS發報器要更換電池麻煩，乾脆在位於台北市文山區的建商公司對面租屋，派人直接盯哨注意林姓建商的車子進出。

▲▼邱姓槍手近距離射擊建商，之後飛奔逃離現場 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲槍手邱證軒行兇後帶槍到警局投案 。（資料照／記者張君豪翻攝）

8月間，林坤陵找到邱證軒願意擔任槍手，但請邱先回台東老家等候，9月再回台北入住旅館，林坤陵並交付聯絡用電話與槍枝，叫邱等候指示，10月4日，邱首次接到通知先把連絡電話丟棄到指定的草叢後，到建商公司埋伏但撲了空，林坤陵還擔心邱證軒生活費不夠，叫小弟彭皓瑋等人送了2萬元給邱。

10月5日，邱證軒再次前往建商公司外埋伏，等到下午，林姓建商和妻子離開公司，準備開車返家時，邱男持槍從後方連開3槍，林姓建商腿部中彈不支倒地，一旁的妻子抓起背包朝邱男不斷揮舞驅趕，邱男最後帶槍到附近派出所投案，聲稱行兇動機是「幫朋友出口氣」。

▲邱姓槍手近距離射擊建商，建商妻子王女揮舞包包驅趕相當勇敢。（圖／記者張君豪翻攝）

▲建商妻子(黃衣)揮舞背包驅趕槍手。（資料照／記者張君豪翻攝）

警方專案小組追查發現林坤陵等人涉案，發動搜索拘捕行動，逮捕林坤陵等多名文仁會成員，依殺人未遂等罪嫌移送法辦，但檢察官認為，邱證軒從被害人背後開槍，若有殺人故意，應開槍口朝上射擊胸背或頭部，卻槍口朝下打中被害人大腿以下部位，因此最後只依傷害等罪，起訴林坤陵、邱證軒等4人。

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