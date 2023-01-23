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「小霸王寒流」部隊來了！凍3天剩4°C台北恐飄雪　19縣市低溫警報

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲彭啟明：「冷將軍」正率領冰冷部隊大舉南侵 。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／台北報導

低溫特報！中央氣象局指出，從今天初二開始，氣溫會一路下滑，初三（24日）一整天持續降溫，預測最低溫出現在初三晚上至初四（25日）清晨，嘉義以北和宜蘭約7度，近山區的平地沿海空曠地帶可能會再低2度，因此北部最低溫可能會落在4、5度上下；台南、花蓮約9至10度，高屏、台東約11至13度。

天氣風險公司總經理彭啟明也說，昨天還在吹東南風，但今天「冷將軍」率領冰冷部隊大舉南侵，入夜後就會有感降溫，晚上東北風下來，很快的轉換，最冷時間是明、後天（初三、四），和初一的溫暖天氣有顯著落差，低點約落在初四清晨，台北市低溫下探7度，空曠地區會再略低2至3度。

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氣象愛好「觀氣象看天氣」粉絲團則根據最新美國預測模式，直呼「真的有小霸王寒流的味道」。冷空氣強度有往南壓的趨勢，台北市可能低於6度，加上有水氣，北部中低海拔山區，像是太平山、拉拉山、陽明山區等，從初三深夜至初四早上有機會「飄些雪花」。

事實上，2016年1月的「霸王級寒流」揮軍南下，當時打破多項氣象史紀錄，氣象局觀測，當時台北測站僅4度，淡水、板 橋3.8度。

▲▼霸王寒流757公尺的五分山下雪。（圖／記者徐文彬攝）

▲2016年霸王寒流時，新北757公尺的五分山下雪。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲橘番薯漸漸轉藍，北台灣下探4度。（圖／中央氣象局）

氣象局預報，今天寒流開始南下，氣溫將逐漸下降，晚上開始就會快速往下降，各地天氣將明顯轉冷，清晨鋒面通過後，台灣附近風場轉為東北風，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部的降雨會越晚越明顯，中部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

初三、初四（24、25日）是寒流影響最大時候，各地天氣非常寒冷，台南以北及宜蘭、花蓮低溫只有7到10度，高屏及台東低溫11到13度，沿海空曠地區及近山區平地會再低2、3度，這段時間北部、東半部有局部短暫雨，中部山區也有零星降雨，到了初四起降雨會逐漸減少。這兩天期間，北部及宜蘭2000公尺以上高山，中部及東部3000公尺以上高山有局部降雪機率，各地高山公路慎防積冰或路面濕滑現象。

雖然初五（26日）清晨仍受寒流影響，各地寒冷，白天起寒流減弱，氣溫明顯回升，各地多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨。一天空檔之後，初六（27日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地天氣再度轉冷，這波冷空氣將持續影響到初八（29日），這段期間各地天氣寒冷，且北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，僅28、29日降雨範圍縮小至東半部及大台北地區。

氣象局今天持續針對全台19縣市發布「低溫特報」，今天至初五26日清晨，受寒流影響，北部及東北部非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，其中今晚至明天台中以北及宜蘭有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率。

【橙色燈號（非常寒冷）】新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；台北市、台中市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
【黃色燈號（寒冷）】新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率。

▼氣象局一周天氣預報。

▲▼氣象局1/23天氣預報。（圖／氣象局提供）

▲▼氣象局1/23天氣預報。（圖／氣象局提供）

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