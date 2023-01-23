過年怎麼吃喝健康？　專家：成年男性一天喝高濃度烈酒不超50克

▲春節聚餐最怕的吃大喝，飲酒過量。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

春節期間難免大魚大肉，什麼樣的飲食最健康？大陸上海營養專家馬莉提醒，過年最怕飲酒過量，建議成年男性高度白酒不要超過50克，成年女性一天飲用的酒精量不超過15g，確保年節不會傷心又傷身。

飲酒如何做到適度？陸媒《澎湃新聞》報導指出，上海中醫藥大學附屬嶽陽中西醫結合醫院營養科副主任馬莉首先提醒，「避免空腹喝酒！」根據中國營養學會建議，適量飲酒限量值，成年男性一天飲用酒精量不超過25g，相當於啤酒750ml，或葡萄酒250ml，或38度的白酒75g，或高度白酒50g。

她進一步說，成年女性一天飲用的酒精量不超過15g，相當於啤酒450ml，或葡萄酒150ml，或38度的白酒50g。另外，飲酒也要講究方法，如盡可能選擇低度酒、不空腹飲酒，飲酒時不同時喝碳酸飲料等。

另外，春節飲食的特點常常是高蛋白、高脂肪、高熱量、高鹽分，正餐蔬菜類、澱粉類攝入偏少，餐間又常常多食堅果、糕點等零食，飲食結構容易發生紊亂，對健康不利。

▲春節適量吃「海鮮素」負擔少。（圖／Unsplash、Pixabay）

馬莉建議，注意葷素搭配，最好是1/3素菜、1/3葷菜、1/3半葷半素菜，多選些深色蔬菜、菌藻類、豆類、薯類、雜糧，葷菜優選魚蝦類、去皮禽類等。烹調方式以蒸、煮、燉、汆、涼拌等為主，盡量避免油炸、油煎。

她特別指出，盡量減少腌製品在春節期間的出現頻率，如果一定要吃的話，淺嘗即可，或將腌製品作為配菜切成小塊、撕成細絲與新鮮蔬菜等搭配。

對於零食的選擇，馬莉建議，對於薯片、火腿腸這類營養價值低、熱量高或含有大量添加劑的零食，最好遠離，可以選擇海苔、新鮮水果、原味堅果、天然果乾等營養價值高的食物作為零食，一些加工過的堅果及蜜餞要警惕隱藏的鹽分。

「特別要提醒患有糖尿病的朋友，堅果脂肪含量及熱量都很高，如15g杏仁提供的能量相當於10g的植物油，天然果乾糖分高，這些零食雖然營養價值高，也不能放開大吃。」馬莉說。