泰國大象營「添購6頭大象」　陸官媒：為迎接年後「大量陸客」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸解封之後，大批陸客湧入泰國旅遊，普吉島上一處大象營近期更是購入了6頭大象，以因應年後更大量的陸客人潮。不過，相關消息被大陸官媒報導之後，卻引起了眾多大陸網友的不滿，要求抵制動物表演以及騎乘大象的行為。

▼報導中穿插了許多騎乘大象的畫面。（圖／翻攝CCTV）



大陸官媒《央視網》23日報導， 為迎接春節後可能會不斷到來的中國大陸遊客，泰國普吉島上的卡馬拉大象營（Pang Chang Kamala Elephant Camp）新購入了6頭大象，並計劃進一步擴充營地的基礎設施，從而能向遊客提供騎大象、全地形車等各種豐富的遊玩活動。

報導還提到，目前，營地的預訂率已達到60%到70%。據泰國政府預測，2023年第一季度泰國將有可能接待中國大陸遊客30萬人次，全年有望達到500萬人次。

▼其他大陸官媒轉貼該則報導。（圖／翻攝微博）



不過，相關報導卻引起了眾多大陸網友的不滿，要求抵制動物表演以及騎乘大象的行為，「拒絕動物表演，堅決不騎大象。」「抵制虐待動物！」「出國騎上動物的背，就能忘記自己在國內被同類騎的委屈嗎？」「之前有去過公益性的大象營，幫大象餵食、洗澡就很好了。」

▼大陸網友抵制動物表演。（圖／翻攝微博）

