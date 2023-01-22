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快訊／洛杉磯「小台北」慶新年遭掃射　至少10死10傷

記者柯沛辰／綜合報導

美國加州洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park）在當地時間21日晚間10點22分爆發槍擊案，造成至少10人死亡、10人受傷。由於當地亞裔居民占約三分之二，大多數是華裔，事發時有上千人在舞廳慶祝農曆新年，結果發生重大槍擊案，釀成嚴重死傷。

▲▼美國唐人街槍擊案。（圖／路透）

▲洛杉磯蒙市爆發槍擊案，至少10死16傷。（圖／路透）

綜合外媒報導，案發地點在西加維大街122號（122. West Garvey Avenue），一名男性嫌犯闖入舞廳內，疑似持半自動步槍開火，導致至少10人死亡、10人受傷。

附近一名餐廳的老闆表示，案發時有3名路人衝進店內，請求他趕快把門鎖上，稱有一名男子正在外頭持槍掃射。

警方透露，到場時看到許多人尖叫四散，隨著警員逐步深入，陸續發現多具遺體。不過，目前尚不清楚槍手動機，嫌犯仍然在逃。

蒙特利公園市的姐妹市包含台灣新北市永和、中國大陸泉州市、廣州市和潮州市，被當地華裔稱為蒙市，住有6萬多人，加上70年代有不少台裔美人遷入，被稱作是「小台北」，在美國華人城市中具有重要指標。

▼目前兇手仍在逃，警方到場戒備。（圖／路透）

▲▼美國唐人街槍擊案。（圖／路透）

▲▼美國唐人街槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

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