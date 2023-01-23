春節假期何處去！　中壢老街溪河川教育中心新春不打烊

▲桃園市老街溪河川教育中心春節期間除了除夕休館外，其餘初一至初五都不打烊，圖為系列活動中製作動物造型氣球與剪紙藝術。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節長達10天假期，桃園市民若不想出遠門，不妨可到中壢區老街溪河川教育中心走走，可能會讓您有意想不到的收穫！河川教育中心指出，為迎接金兔年，中心除了除夕休館外，正月初一到初五園區不打烊舉辦系列新春特活動，包括已兔子為主題的黏土製作、吊飾、氣球、摺紙藝術等課程，適合大小朋友一起動手做，另外，還可走訪老街溪，參觀「礫間淨水廊道」，由專業解說人員帶領大家做深入環境教育，活動時間從早上9時至下午5時。

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▲桃園市老街溪河川教育中心春節期間初一至初五都不打烊，圖為系列活動中各種趣味小主題活動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為迎接新春兔年到來，老街溪河川教育中心在春節期間辦理一系列新春特別活動，透過主題式小活動，讓更多民眾能走進場域，一同認識老街溪，活動內容包括初一「團圓兔兔過新年」，以簡單的黏土素材，動手做實用小物，帶給大家新年好福氣；初二「白兔賀新春」，結合線材與紙張製作吊飾，為家中角落增添過年氣氛；初三「招隻兔年年富」，用氣球做一隻可愛小兔子，帶著牠到處玩耍，祈願新的一年好運旺旺來；初四「鴻兔大展」，以紙藝摺出童趣的小兔寶寶，象徵玉兔迎春、平安吉利；初五「Happy兔gether」，在悠閒午後走訪老街溪，參觀「礫間淨水廊道」，帶領大家更深入的了解環境教育。

老街溪河川教育中表示，中心於2012年成立，是全國首座也是唯一以河川為主題通過環保署認證的環境教育設施場所，運用獨特地理條件優勢，將兩棟客家三合院古老磚厝與室外空間轉型賦予新生命。館區分為戶外園區、故事館及生態教育館三大區塊，「戶外園區」以實際地貌呈現老街溪改造的生態工法，紀錄老街溪改造的歷程。

▲桃園市老街溪河川教育中心春節期間初一至初五都不打烊，圖為志工們會在系列活動中提供解說。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，「老街溪故事館」運用傳統的建築空間，展示珍貴豐富歷史照片，連結老街溪畔的過去、現在與轉變；「河川生態教育館」則透過文字解說、影音互動裝置以及實體模型，呈現老街溪獨特豐富的河川生態。

老街溪河川教育中心致力於環境教育服務、專業研習與暑期育樂營隊、夏季夜間開館等活動，平日也安排專業志工為來訪的遊客進行解說服務與受理導覽及環境教育課程預約。該中心位於老街溪台一線上，交通十分便利，距離中壢火車站僅一公里，可步行或騎youbike前往，親子更可同時暢遊時光隧道溜滑梯並細細品味河岸綠廊老街溪的風華。歡迎市民或遊客春節期間踴躍到園參觀，洽詢電話：（03）422-1469，有專人服務。