雪霸國家公園27週年處慶　系列活動29日正式起跑

▲雪霸國家公園27週年處慶，系列活動正式起跑 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

雪霸國家公園管理處將於6月29日，在苗栗大湖汶水遊客中心舉辦「雪霸國家公園管理處27週年處慶系列活動」，活動主軸分別為「國寶魚命名100年專題演講」和「雪霸小行星發表會」，還有「戶外環境教育活動」，包含攀樹體驗、定向越野運動等，歡迎民眾共襄盛舉。

雪霸國家公園管理處表示，臺灣櫻花鉤吻鮭自1919年由大島正滿及喬丹博士正式命名以來，今年已滿100年，而今日鮭魚族群恢復及棲地環境之改善是各單位及多位前輩共同努力完成的，雪霸處希望藉著臺灣櫻花鉤吻鮭命名100年之本年，向國寶魚復育前輩致敬，並使各界更瞭解目前鮭魚復育成果，共同為國寶魚之未來努力。

29日下午活動為「雪霸小行星發表會」，小行星是唯一可由發現者命名並獲得國際公認的天體，第278956號小行星於2008年10月22日由國立中央大學鹿林天文台蕭翔耀及加州理工學院葉泉志博士所發現，國立中央大學特將此一小行星命名為「雪霸」，並於2018年通過命名，希望國家公園自然資源的保育，能將臺灣的青山、綠水、藍天和美麗星空，世世代代的流傳下去。

雪霸處也表示，屆時汶水遊客中心周邊場地另舉辦多場環境教育活動，包含紙芝居說故事、攀樹體驗和定向越野運動等，均為現場免費報名參加。定向越野邀請國家級教練採國際賽事規格進行活動，歡迎喜愛戶外運動的朋友參與，完成體驗憑現場列印之成績單將可獲得限量雪霸背包、運動帽及完賽證書。