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蔡英文將生技醫藥納核心產業　從中美製藥4男人看台灣醫療變遷

▲2019亞洲生技大展登場　蔡英文：有信心成為兆元產業。（圖／記者姚惠茹攝）

▲總統蔡英文出席亞洲生技大展。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

在全球遭受新冠疫情的侵襲，台灣的防疫表現備受國際肯定，且醫療韌性更在防疫的戰役中，扮演舉足輕重的角色。放眼台灣醫療產業發展的歷程，在台60年的中美兄弟製藥的經營史，從草創時期，騎腳踏車送藥包到鉅額負債，歷經開拓、傳承，到抗癌研發，每一個階段其實都反映了台灣醫療與經濟的變遷，如今中美製藥已進入第四代接班林命權的時代。

蔡英文出席2022年7月份舉辦的「2022亞洲生技大展」時表示，台灣生技日益提升競爭力，政府將醫療科技、精準健康，列為長期發展的六大核心戰略產業之一，目標是要讓台灣成為精準醫療、數位公共衛生解決方案的領導者。

近年來，全世界遭受新冠疫情的侵襲，台灣的防疫表現備受國際肯定，而台灣的醫療韌性，更是在防疫的戰役中，扮演舉足輕重的角色。放眼台灣醫療產業發展的歷程，在台60年的中美兄弟製藥的經營史，從草創時期，騎腳踏車寄送藥包，歷經開拓、傳承，到抗癌研發，每一個階段其實都反映了台灣醫療與經濟的變遷，如今中美製藥已進入第四代接班的時代。

第四代接班人林命權接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時說，他從小就看著爺爺、父親經商，父親告訴他們姐弟2個未來接班的條件，「有興趣接班當然好，要接班第一要有能力，第二就是要有興趣」。

▼總統蔡英文已將生技產業列為六大核心戰略產業，中美製藥在台60年，如今已進入第四代接班林命權時代，從昔日騎腳踏車送藥，到今日抗癌研發。（圖／記者陶本和翻攝）

▲▼總統蔡英文已將生技產業列為六大核心戰略產業，中美製藥在台60年，如今已進入第四代接班林命權時代，從昔日騎腳踏車送藥，到今日抗癌研發。（圖／記者陶本和翻攝）

林命權的曾祖父林金枝是創業第一代，當時是騎腳踏車送藥包，而祖父林滄洲則是從市場策略角度來著手，償還鉅額500多萬的債務，也建立起會員藥房制，還是「全台衛生計畫」的推手；而到了林命權的父親林本源，則是從企業傳承角度思考，開始跟各國藥廠合作，進行多角化經營；如今，到了第四代林命權，由於他有生化博士學歷，以「研發」為主調。

林命權談起家族的故事，可追溯到1966年，第二代林滄洲扛著一只皮箱，帶著妻子回到彰化老家，他們面對的是父親第一代經營留下的500萬巨額債務。他說，500萬在那個年代可不是小數目，放到今日大概是上億元的債務。

不過，當時林命權的祖父林滄洲想到「會員制銷售體系」，其實有點像是現在的特約藥局，中美的產品獨家販售給這些會員，不再只是像過去那樣，騎著車跑遍街頭巷尾去寄藥包，而是在專門的店舖、社區藥局都可以買到中美的藥；同時，他們也積極跟地方政府政策接軌，每天跑去台中衛生處「站崗」。

林命權透露，祖父那時曾餐餐吃稀到沒幾粒米的白粥配番薯，也曾經瀕臨崩潰差一點帶孩子去跳日月潭，而關鍵的轉折，是他們接到政府「國民衛生計畫」標案後，終於能轉虧為盈。

到了1977年，中美第三代林本源加入經營團隊，從小看著爸爸林滄洲忙到昏天暗地，所以他放棄留學海外，畢業後就回家幫忙；他策略上是導入現代化、多角化經營模式，也尋找美國、日本專家顧問，並取得多國產品代理權，同時開啟「研發」的觸角。

林命權談起家人，父親林本源生前的遺志就是「家族企業的延續」，對他與姐姐林宜琳來說，父親就像「人間四月天的春風」，總是溫柔吹進每個人的心，雖柔但韌性十足，以高EQ解決任何問題。

林命權說，相較父親的溫柔，爺爺個性就比較嚴厲，像極了傳統日式大男人，雖然像團「烈火」，卻很講道義，是個鐵錚錚的硬漢。他說，爺爺扛起林家祖業，很重視家庭與員工，自1966年開創「會員制」後，每年必定舉辦會員回娘家活動，至今近一甲子從未停辦，一直到2018年，即使林滄洲身體不好，也堅持參加回娘家活動。

▼總統蔡英文已將生技產業列為六大核心戰略產業，中美製藥在台60年，如今已進入第四代接班林命權時代，從昔日騎腳踏車送藥，到今日抗癌研發。（圖／記者陶本和翻攝）

▲▼總統蔡英文已將生技產業列為六大核心戰略產業，中美製藥在台60年，如今已進入第四代接班林命權時代，從昔日騎腳踏車送藥，到今日抗癌研發。（圖／記者陶本和翻攝）

如今來到第四代林命權，他在美國南加大念生化碩士時，整天待在實驗室裡苦悶枯燥。他受訪時笑著說，當時希望趕快到實務界結合企業經營，所以才剛畢業就先在美國臨床實驗的大公司工作。

林命權說，幾年後回到台灣，被父親林本源一番話給說服，「未來經營企業，具備博士學位會有不同高度」，因此他又到陽明大學攻讀生化博士。

在此期間，林命權逐漸展現自己的領導風格，慢慢獲得老臣長輩們的支持；同時，他也相繼推出癌症輔助的系列產品，收集5000小時與癌友訪談的樣本後發現，市面上大部分的營養品，不但無助營養補充，甚至有糖分過高、口味偏甜等問題，這些反而都是復發因子或是癌友恐懼的罩門。

林命權坦言，家族長輩多有罹癌，為此他感觸極深，「癌友覺得好吃才會想吃，想吃才會康復的快。」如果總是喝液體，心情豈不更糟，因此改良口味是林命權認為最重要的事情之一。

林命權笑說，經營模式後來從消費者角度去思考，要符合癌友的口味，還推出菜譜，讓營養品有玉米濃湯的口味，搭配新鮮食物做組合；而2016年與中央研究院合作，技轉「昭和草」植物項目，發現，昭和草可以有效抗發炎，抑制癌細胞生長，抗黑色素癌，在技轉時就拿到美國FDA認證。

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