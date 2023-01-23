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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨推賀歲益智節目《Happy兔U》　徐千晴、盧冠妃與立委們鬥智

記者蘇晏男／台北報導

迎接農曆新年假期，民眾黨立委今年參加由黨中央文創部所製作的《Happy兔U》新春賀歲遊戲益智類特別節目，卸下平時嚴肅、認真的問政形象，展現委員們在年節氣氛中親民且幽默的一面。節目中不僅考驗委員們對於新年的各項知識，更要發揮平常在議場間的質詢功力，在爾虞我詐的遊戲中取得獲勝的機會。

▲民眾黨立委與發言人兔年遊戲。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨立委與發言人玩《Happy兔U》。（圖／民眾黨提供，下同）

《Happy兔U》的節目來賓分別是台灣民眾黨的現任立委邱臣遠、張其祿、賴香伶和陳琬惠，以及發言人盧冠妃、徐千晴，主持人則由發言人楊寶楨擔任；來賓一起挑戰三個不同主題的遊戲關卡，爭奪民眾黨「最強遊戲王」的稱號，以及文創部準備的新春大禮包。

首先登場的是題型包羅萬象的「眾知識」，從壓歲錢的典故到亞洲地區的新年習俗都紛紛入列，考驗所有來賓對於農曆新年的知識含量。接下來則是真假難分的「誰是臥底」，來賓們根據自己手中的卡牌題目輪流敘述，並從其他來賓的敘述中，找出矛盾之處藉此揪出臥底，過程中大家無不絞盡腦汁努力聯想，也有人猜半天到最後才發現自己竟是臥底。

最後登場的則是心機滿點的「不怕你猜」，來賓們使出渾身解數，誘導其他人做出或說出題目卡牌上的內容，過程中大家都小心翼翼地試探對方，深怕自己也一不小心就落入別人設下的「陷阱」。

委員及發言人們在拍攝節目期間不計形象卯足全力參與遊戲，讓觀眾們充分感受新春期間的歡樂氛圍；究竟是哪位來賓知識及謀略兼備，成為民眾黨的遊戲王呢？《Happy兔U》節目將在1/24(二)大年初三中午12時在民眾黨YouTube官方頻道「民眾之聲」播出，最終結果將正式揭曉。

▲▼民眾黨兔年遊戲。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨兔年遊戲。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨兔年遊戲。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨兔年遊戲。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨兔年遊戲。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨兔年遊戲。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨兔年遊戲。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨兔年遊戲。（圖／民眾黨提供）

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