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現況曝！台中沙琪瑪女孩改這2地擺攤　在地人狂轉發

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中沙琪瑪女孩因知名高中教師蔡淇華分享，有許多網友前往幫忙「下架」。（圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中一名患有腦麻女子在南屯路上賣沙琪瑪引起社會關心，知名高中教師蔡淇華曾在臉書分享，腦麻女與丈夫在南屯路與文心路擺攤，馬上有大批好心民眾前往購買。蔡淇華日前再度分享沙琪瑪女孩常在不同街口擺攤，自天氣轉涼後，她頭戴毛帽坐在街邊販售沙琪瑪，直呼「氣溫在變化，關心不會變化喔！」也引起網友轉發。

先前曾得過師鐸獎的知名高中教師蔡淇華分享，經過台中南屯路與文心路口時，看到一名女子坐在輪椅上賣沙琪瑪，他買了一些，但眼見天快要黑了，女子又有許多還沒賣掉，呼籲「朋友們如果有路過，可以買一些回家喔！」，便詢問能否拍照PO文幫忙推廣，最後在對方同意之下才發文。

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▲▼ 。（圖／）

▲蔡淇華日前再度分享，沙琪瑪女孩頂著低溫仍在街頭擺攤，地點大多在南屯路與文心路口、黎明路二段與向上路二段等地。（圖／翻攝自Facebook／蔡淇華，點圖可放大）

貼文一出後有許多網友迴響，紛紛號召用新台幣下架沙琪瑪，也因為媒體報導，有更多民眾特地前往幫忙，沙琪瑪女孩跟丈夫也一度轉換地點到「黎明路二段與向上路二段」，地點也不時回到「南屯路與文心路」等處，時間為下午4點左右，直到售完為止。

蔡淇華日前再度分享，女兒經過時又遇見沙琪瑪女孩，「前幾天女兒晚上下班回來，傳給我女孩的照片，這次比上次更晚，而且更冷，女孩常在台中不同的地方擺攤，朋友們如果有路過看到，可以買一些回家喔！

不少網友在蔡淇華貼文下留言回報，有慈善單位提供電器給腦麻女一家使用，也有人親自到攤位購買，拍下照片後轉傳，將此事轉發給更多網友知曉。蔡淇華則回應表示，「新聞的熱潮是一時的，期待人們的關心是持續的。」

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