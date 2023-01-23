人物／最年輕市長！蔣萬安光復首都之路　掀國民黨世代交替浪潮

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2022年九合一地方大選，最令國民黨支持者振奮的是，在蔣萬安領軍之下，睽違8年終於「光復首都」，成為最年輕的台北市長。從5月25日獲國民黨中常會提名，至11月26日開票勝選，回首這段歷時185天的激烈選戰，蔣萬安經歷「佛系躺平」的生澀初期，到逐漸站穩腳步，令對手頻頻失誤，最終才得嚐勝利果實。而蔣萬安的勝選，近來也間接帶動了黨內世代交替的新一波浪潮。

選戰初期：紳士有餘、戰將不足

2022年5月25日國民黨召開中常會，一如眾所期待，會中通過徵召立委蔣萬安參選台北市長，他當時承諾「一定會讓台北市藍天再現」，未料頭2個月卻選得相當掙扎。當時台北市議員徐巧芯形容，蔣萬安的人物設定是「溫和理性的紳士」，炮火不那麼猛烈，且突然跑出去重砲攻擊不一定加分，反而造成父子騎驢。

不只如此，蔣萬安為了突顯溫和理性，對於中正紀念堂、雙城論壇等敏感議題，刻意往中間靠攏，但卻得罪了藍營基本盤；顧此失彼之下，他只好改弦易轍，稱「中正紀念堂歷史記憶不容片面改變」、「雙城論壇會繼續下去」，卻也挨批「髮夾彎」、「人設混亂」。當時民進黨還未提名，但目標人選確實鎖定衛福部長陳時中，雖然陳時中在防疫作為上毀譽參半，但聲勢還是不錯；而時任北市副市長的黃珊珊，也尚未宣布參選，不過國民黨部分人士當時擔心黃珊珊一旦拿到超過2成選票，就會危及蔣萬安選情，所以大力鼓吹「藍白合」。

選戰中期：建立「紳士戰將」人設

政治人物的人設，來源於政治宣傳的需要，包括性格及外觀兩方面，是為了滿足選民的期待。面對各界質疑，蔣萬安在7月下旬特別公開強調其選戰策略沒有躺平，還誓言「我是奮戰拚搏到最後一刻的戰將！」

為此，他延攬《ETtoday新聞雲》前社長陳國君，短短10天助其從躺平臥佛變成火力全開的戰將。同時，在總幹事立委林奕華的操刀下，蔣萬安既有的「紳士」風格也透過教育藝文活動來維持，至此成功把「紳士」與「戰將」2種人設合而為一。

9月開始，蔣萬安「紳士戰將」的人設開始發光發亮，在面對選民、支持者及拜會社團、地方要角時，展現出溫文儒雅、彬彬有禮的「紳士風範」，每一個名字都設法記得，每一雙手都設法握到。而在媒體面前，則是擺開「戰將架式」，左批陳時中「人設崩壞」、右批黃珊珊「狂改人設」。

就在蔣萬安打得越來越穩之際，資深媒體人周玉蔻針對蔣萬安父親蔣孝嚴大打陳年緋聞案，最後變成了烏賊戰，周欲挑釁使蔣萬安氣急敗壞，沒想到反陷自己於被告險境，而蔣萬安也順勢對陳時中反殺一記「票投陳時中就是票投周玉蔻」，不只助自己聲勢更旺，還讓陳時中的中間選民跑光光，陳時中民調在此時起了微妙變化，也是他由盛轉衰的關鍵，而黃珊珊在這局被徹底邊緣化。

選戰後期：人設得心應手，對手頻頻自爆

選戰進入後期，蔣萬安把「紳士戰將」人設運用到得心應手，團隊分工也更加精細，如活動組舉辦大型造勢及市場拜票，親切與支持者握手互動，把蔣萬安的「紳士」人設發揮得淋漓盡致；議題組則召開「敲中大會」，狂批陳時中與民進黨黑道中常委蛇鼠一窩，持續發揚蔣萬安的「戰將」人設。

雖然外界認為，蔣萬安之所以勝選，乃對手陳時中不斷自爆，還有仇恨值太高，這當然是重要原因之一，但若蔣萬安本身沒有任何可以讓北市民願投下一票的特質，就算對手再自爆，蔣都未必能搶到票，畢竟台北市是三腳督選戰，所以蔣萬安在這場選戰中，人設成功，既是紳士，也是戰將，剛柔相濟，也才奠定自己勝利的基礎。

而蔣的勝選，也帶動國民黨內新一波世代交替的浪潮。所以當蔣一選上市長，連任議員的徐巧芯馬上開第一槍，要參加初選，爭取2024立委提名，她的大動作對上了黨內資深立委費鴻泰，雖然此時談勝負太早，但顯然蔣光復首都大任後，已攪動了一池春水了。