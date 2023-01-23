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年節健康點心在家做！簡單三步驟低溫烤腰果超香脆　

▲▼春節,點心,腰果。（圖／記者楊智雯攝）

▲年節應景的腰果點心，自己在家做只要簡單三步驟就能完成。（圖／記者楊智雯攝，下同）

記者楊智雯／綜合報導

年節點心常見腰果，一粒小小的腰果含有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸，豐富的礦物質鈣、鎂、鉀、鐵，維生素B1、B2、B6、維生素E等營養素天天吃對身體健康有幫助，被列為四大堅果之一，但是市售的腰果常見的是加工過的蜜汁腰果、炸腰果，擔心加工過的腰果會攝取過多熱量，或是不知道腰果擺放多久是否不夠新鮮，不妨自己少量低溫烘烤，照著這樣烤就能做出健康又超香脆的腰果，大人小孩都能一起享用！

在南北雜貨店、烘焙料理店都能直接買到生腰果，建議選擇顆顆飽滿、沒有碎塊的腰果才新鮮，並照著以下三步驟就能完成香脆美味的烤腰果。

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▲▼春節,點心,腰果。（圖／記者楊智雯攝）

▲買來的生腰果放入水中煮滾。

步驟一：1公升的水中加入5公克鹽巴煮滾。

步驟二：加入600公克的腰果滾一分鐘撈出瀝乾，晾乾一晚可減少烘烤時間。

步驟三：使用氣炸鍋或烤箱，140度烤60~90分鐘（烤至酥脆為止），放涼才會變脆。

▲▼春節,點心,腰果。（圖／記者楊智雯攝）

▲晾乾一晚的腰果直接放入烤箱中低溫烤至上色。

衛福部建議，每人每天至少攝取1份堅果種子，大約是5顆腰果的份量最剛好，腰果營養價值高含有不飽和脂肪酸，長輩經常食用可防止老化、強化骨骼、提升免疫力；外食族食用腰果也可補充缺凡的葉酸、維生素Ｅ和B1；對素食者而，腰果是很好的蛋白質來源，超簡單就能做好健康的零食，你也可以動手做做看！

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