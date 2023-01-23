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住家、公司都受用！10招「風水開運法」一次看　不出門就能旺財

▲▼辦公室,工作環境,公司,職場。（示意圖／Pixabay）

▲楊登嵙老師提供10招，幫助居家及公司行號招財、旺財。（示意圖／Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

俗話說：「一元復始，萬象更新」，想要在新的一年有新的氣象，光靠想是不夠的，還得動動手從居家風水開始著手。對此，命理師楊登嵙就整理出10招宅在家就能完成的「旺財開運法」，讓你新的一年就超好運！

一、 流水盆「旺財」：

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每年不同方位，2023年「財帛星」在南方，「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

二、 「財位」要聚：

找出房子的「財位」在哪裡？「門位」和「財位」有互相影響的關係，會因「門位」的不同，而令「財位」在不同的位置，一般在客廳的大門斜對角，且有L形直角，也就是房子能「藏風聚氣」的地方為「財位」。這L形直角最好有一米寬以上，而且不可為通道或走道，不可放置會震動的東西，例如喇叭；也不可放置干擾磁場的器具，如電話、電磁爐或會蒸發的東西，如熱水瓶，否則家中財運會受干擾甚至蒸發掉。另外財位處更不可放置污穢的東西，像垃圾之類的，若違反了以上其中一項，可就會讓您「漏財」，甚至「無財」！

▲10招居家招財祕法。（圖／記者陳俊宏攝）

▲10招居家招財祕法。（示意圖／記者陳俊宏攝）

三、 吉祥物旺財：

在「財位」依照個人的本命放置適合的吉祥藝術品，如木雕、石雕、金器、財神爺、水晶球、水晶洞等。

四、 「財位」光明：

財位都在角落，若室內的照明不足，往往會顯得較為昏暗，財位昏暗就象徵著未來的財運昏暗，因此可以準備一盞光明燈，隨時照亮財位，讓財運之路光明。此外，也可以準備一盞鹽燈，藉此吸收水分、降低濕氣，還可以強旺整個空間的財氣。古代鹽是珍貴物品的象徵，因此能代表錢財，所以非常適合擺放在財位上，鹽燈放置需要注意的是，務必要保持常亮，若沒有開燈，鹽燈會因為空氣水分潮濕而融化，也象徵財運黯淡無光。

五、 吸收陽氣：

中午陽光較強的時候將門窗全部打開，讓陽光的陽氣及新鮮空氣能夠進入房子內，將宅在家的悶氣轉換成好氣、旺氣、陽氣，否則，空氣不好會讓腦筋混沌不明，頭腦清楚好運、財運自然會來臨。

▲▼居家空間,裝潢,客廳。（圖／Unsplash）

▲陽光的陽氣及新鮮空氣進入房子能帶來好運。（示意圖／Unsplash）

六、 主人位不可背對大門：

主人坐在沙發上要能察知門口的動靜，方能掌握家裡的動態，若主人背對大門，大門的狀況將無法掌控，有客人來訪無法立即回應，甚至已經站在主人身旁都還不知客人已到。這樣的客廳布局，會導致屋主判斷力下降，如果是做生意的人，很容易賠錢。

七、 整潔開運：

家裡越髒，心情越差，現在宅在家也可以花點時間整理家中的每個角落，乾淨整齊的環境也會使人心情更加愉悅！疾病遠離，好運來！

八、 植物旺財：

在客廳、餐廳、陽台種植富貴竹、招財樹、福祿桐、福木等綠色或圓葉植物，意寓節節高升、吉祥、富貴、開運，而且植物因為光線的照射，行光合作用，產生氧氣和負離子，讓房子氣場更好，頭腦更清晰，身體更健康，好運、財運跟著來！

▲植物也能旺財。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲植物也能旺財。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

九、 色調宜暖：

色調以暖色、中性色為主，創造溫馨、浪漫、和諧。深夜中，冷色調，會讓我們感覺恐懼、不溫馨，聚集陰磁場而影響健康及家運，甚至影響家人感情。

十、 宜暖黃招財：

黃色為土，土生金，暖黃色的燈飾，能夠起到招財的作用，助旺我們的財運，對於偏財運也有幫助。

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