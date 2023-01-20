春節中大獎　命理專家曝「虎羊狗豬」財運超旺

▲過年期間，民眾紛紛湧入彩券行試手氣。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

春節連假到來，許多民眾會購買彩券、樂透試試手氣，希望能一夜致富。命理專家楊登嵙表示，農曆過年中獎有妙招，從小年夜一路到2月5日，以住家為中心點，每天都有不同的方位為財位，財神爺就在那裡等人上門！另外，今年生肖屬虎、羊、狗、豬的民眾財運特別旺，不要錯失中獎機會。

台灣彩券公司宣布2023年春節加碼內容，加碼總獎金9億元創近6年新高！最受歡迎的「大樂透」從1月20日起連續17天每天開獎，一路從小年夜開獎至2月5日元宵節，民眾每天都有獲得億元頭獎的機會，同時活動期間加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，加碼金額3.6億元，自1月20日起至1月24日每期各加開一組9個號碼，只要對中其中6個號碼，就有機會獲得100萬元「春節大紅包」。

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即日起「威力彩」頭獎視實際累積金額機動加碼2億元，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO 賓果賓果」1月14日至1月29日獎金加碼16天，預估今年春節加碼總獎金高達9億元，民眾不妨趁著春節假期出遊時走到哪、買到哪，把握財神爺眷顧的機會，天天都有機會抱走億元頭獎，晉身億萬富翁！

楊登嵙表示，2023年農曆春節中大獎的妙招是不同日期有不同方向，不管當天是在家裡或飯店，以當天所居住的位置為中心點，依照以下日期及方位去彩劵行購買彩劵或刮刮樂：1月20日在西，1月21日在北，1月22日在北，1月23日在北，1月24日在北，1月25日在南，1月26日在南，1月27日在東北，1月28日在西南，1月29日在西，1月30日在西，1月31日在北，2月1日在北，2月2日在北，2月3日在北，2月4日在南，2月5日在南。

他補充，例如，1月20日住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往西方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂；或者1月27日住在家裡，就以家裡為中心點，往東北方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。

楊登嵙也說，2023年水兔年春節連假期間，生肖屬虎、羊、狗、豬財運特別旺，容易得到財神爺的眷顧，抱走億元頭獎，晉身億萬富翁。