　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

迎接嶄新2023年！命理專家公布除夕開運「六大法」

▲▼ 。（圖／楊登嵙提供）

▲除夕圍爐是開運的六大法之一。（圖／楊登嵙提供）

記者白珈陽／台中報導

除夕是闔家團聚的大日子，2023年除夕夜在21日，命理專家楊登嵙表示，除夕之前必須把一切都準備妥當，除舊布新，而在除夕當晚全家圍爐吃年夜飯、發壓歲錢，隔天一早到廟裡拜拜祈求好運，是大部分國人的傳統。他也公布除夕開運「六大法」，讓民眾安心迎接一個全新的好年。

一：「貼春聯」用紅色的春聯來裝飾家中最能夠帶來喜氣，特別是一些大吉大利的吉祥話。家中若有喪者則忌貼紅色春聯，或不貼春聯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

二：「辭歲」神前及公媽靈前，堆疊柑塔，供年粿、春飯（飯上插春字剪紙、紙花，紙花又叫春仔花、飯春花，「春」諧音「剩」，有歲月餘糧，年年食不盡的吉祥意）。以五味碗拜門口及拜地基主，用春飯拜灶君、床母。

三：「過火盆」在庭院或門口外點燃一個炭燒之火爐（烘爐），等炭火燒旺之後，放在門口前，全家人不分男女老幼，都必須一一跨過火盆，過火盆是除舊佈新的意思，同時也有將過去一年當中倒楣的事情全都燒掉，並取其來年人人興旺之意。然後將此火爐放在家裡的客廳或房子中央處，讓火爐之熱氣、陽氣能燻熱整個屋子，此時的熱氣、陽氣就能消除屋內之雜氣及穢氣，即使室內假使有不乾淨的鬼靈，同樣能得以驅逐，而且進一步提升宅運！

四：「圍爐」大年夜的團圓夜飯稱為圍爐。桌下放置一個火爐（烘爐），火爐的四週可多擺8枚錢幣，代表「財運興旺」，能夠招來好運氣。年夜飯應該慢慢食用，而且每一道菜都應要嚐上一口為吉。長年菜取其長壽之意，韭菜取「韭」「久」諧音，魚圓、肉圓取其團圓之意，菜頭取好彩頭之意。如果有出門在外的家人趕不回來團圓時，則要空出一席，將那人的衣服放在座位上，表示全家團圓的意思。

五：「壓歲錢」拿到紅包之後，可以放在枕頭下睡覺，壓歲錢在初五以前千萬不要花用，這如同「發財金」，過完年再將壓歲錢存到自己的銀行戶頭，能夠帶給你好的財運。

六：「守歲」分完壓歲錢之後，闔家團圓坐在爐邊，談笑歡樂，通宵不眠以待天明，稱為「守歲」。當夜，家中要保持燈火通明，傳說守歲能讓自己的父母長壽，所以守歲又稱作「長壽夜」。也有人說「睏」就是「困」，因此除夕夜守歲不困，來年就不會「窮困」。其實「守歲」是不要子時（晚上23點至01點）前就去睡覺，也不是喜歡打牌的藉口，打牌通霄到天明。
 

ET快訊
老公啪上17歲保姆！人妻裝攝影機拍下「沙發激情片」
過年2波極冷空氣接力！　寒流「最凍時間曝」
除夕吃團圓飯！民俗專家點名「3道菜」超忌諱：千萬別上桌
動物園辦「虎兔交接」儀式！下秒老虎撲咬小白兔　恐怖瞬間曝
王浩宇示警：「2產業」狀況很糟！　年後面臨大裁員
少年睾丸扭轉「整個壞死」　醫一看搖頭：必須切掉！
南半球女王放送私密床照！　超狂「ㄦ字細腰」成亮點

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃　畫面傻眼了！妹子怒分手

過年2波極冷空氣接力！寒流「最凍時間曝」　北部高山可望追雪

「國圖到你家」迎兔年推主題服務　春節與寒假享受閱讀樂趣

賣肉網紅曬辣照問「要PS5還是要我？」　網友投票結果出爐糗大了

除夕吃團圓飯！民俗專家點名「3道菜」超忌諱：千萬別上桌

貼春聯也能影響運勢！專家曝「最佳時間點」　做對旺整年

過年長輩享用年菜慎防意外　營養師提醒4字訣

偽出國！漢神巨蛋物產展秒飛日本買一波　1／20超狂抽百萬日幣

過年手氣最旺的3個星座　天蠍偏財運佳，贏錢贏到手軟

迎接嶄新2023年！命理專家公布除夕開運「六大法」

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

萌汪打預防針驚恐瞪大眼　全身抖不停：偶要勇敢！

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

新竹白皙長髮妹「15度低溫裸奔」　員警後方狂追幫穿衣

26歲騎士綠燈詭撞護欄　飛墜3層樓高橋下身亡

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃　畫面傻眼了！妹子怒分手

過年2波極冷空氣接力！寒流「最凍時間曝」　北部高山可望追雪

「國圖到你家」迎兔年推主題服務　春節與寒假享受閱讀樂趣

賣肉網紅曬辣照問「要PS5還是要我？」　網友投票結果出爐糗大了

除夕吃團圓飯！民俗專家點名「3道菜」超忌諱：千萬別上桌

貼春聯也能影響運勢！專家曝「最佳時間點」　做對旺整年

過年長輩享用年菜慎防意外　營養師提醒4字訣

偽出國！漢神巨蛋物產展秒飛日本買一波　1／20超狂抽百萬日幣

過年手氣最旺的3個星座　天蠍偏財運佳，贏錢贏到手軟

迎接嶄新2023年！命理專家公布除夕開運「六大法」

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃　畫面傻眼了！妹子怒分手

看好00878　他想「拿500萬All in」季領7.7萬元！內行搖頭推1買法

汐止發大財！37坪5房華廈要近2千萬　她傻眼：難怪年輕人流行躺平

過年2波極冷空氣接力！寒流「最凍時間曝」　北部高山可望追雪

陸「玉兔二號」送兔年祝福　38萬公里外發回月球最新照片

沈富雄曝為賴清德著想　「這人」完全沒瑕疵適合接閣揆

自帶天然wink！「獨眼海盜貓」仙氣照爆紅　爸告白：還是可愛美女

炎上！保全驅趕小販竟縱火燒氣球「瞬間噴巨焰」人群爆炸畫面曝

「國圖到你家」迎兔年推主題服務　春節與寒假享受閱讀樂趣

老公啪上17歲保姆！人妻裝攝影機拍下「沙發激情片」　小孩也在場

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

除夕到初五「過年禁忌一次看」

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

過年哪個習俗最該廢除？　一票秒選這點：根本陋習

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

初一到初五3星座財運紅翻天

3℃「極寒流」亂春節！　來襲時間曝光

YouTuber帶豬肉返台挨罰20萬！PO影片遭罵翻

網購年菜名店出包　205人苦等：感覺被詐騙

火山孝子暈船「林森北酒店小姐」　苦追2個月變小王

「狂流豆腐渣」妹子不敢愛愛　男友嗆：黑又不乾淨

除夕「紅包行情」一次看　7項禁忌注意

小年夜送餐收超狂紅包！外送員一看嗨了

更多熱門

相關新聞

刮一半就知道中獎！「刮刮樂3英文代碼」曝光

刮一半就知道中獎！「刮刮樂3英文代碼」曝光

過年民眾都想試試手氣，很多人都會選擇刮刮樂，看看能不能給自己加一個新春大紅包，不過，刮刮樂的遊戲有許多種，有時會讓人看得眼花撩亂，有些人發現沒中獎後，就會直接丟掉了，除了可以給店員掃QR code之外，還可以透過「神秘英文代碼」，還沒刮完就可以知道自己中獎了沒。

除夕拜地基主注意3事項！命理師：做錯恐招厄運

除夕拜地基主注意3事項！命理師：做錯恐招厄運

桃園民宅除夕大火　2住戶驚險逃生

桃園民宅除夕大火　2住戶驚險逃生

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

婆家染諾羅「逼她帶嫩嬰圍爐」否則不孝！衝娘家堵人

婆家染諾羅「逼她帶嫩嬰圍爐」否則不孝！衝娘家堵人

關鍵字：

2023開運楊登嵙除夕開運壓歲錢守歲火爐兔年

讀者迴響

熱門新聞

快訊／夯劇綠葉男星除夕病逝！得年36歲

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

賀年恐罰1萬8！BMW X6 掀電動尾門「行動拜年車」

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

中壢清秀妹短褲行乞　目標存500萬

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

除夕到初五「過年禁忌一次看」

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

過年哪個習俗最該廢除？　一票秒選這點：根本陋習

前AV女優揭秘　「普通女性拍A片」的4理由

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

辣模怒控400萬粉YouTuber「亂摸我奶跟下面」：等著吃官司

更多

最夯影音

更多
領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元
外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面