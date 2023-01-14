海軍上將黃猿「開計程車打工」！辛酸畫面流出　航海王粉絲全笑了

▲海軍上將黃猿開計程車打工。（圖／翻攝「路上觀察學院」）
記者柯振中／綜合報導
日本動漫《ONE PIECE》（航海王）相當火紅，連載至今仍有許多粉絲，故事中出現的角色也深受喜愛。一名網友日前搭乘計程車，意外發現司機撞臉了航海王裡面的角色「黃猿」，於是拍下照片分享，沒想到貼文引爆討論，也有許多人惡搞2人之間的對話，讓人不禁看了嘴角上揚。
這名網友在「路上觀察學院」分享照片，當時他搭乘計程車，意外發現了司機的眼鏡、髮型十分眼熟，仔細一看發現不得了，於是拍下照片上網分享。
▼小黃運將撞臉海軍上將黃猿，引起許多討論。（圖／翻攝「路上觀察學院」）
依據照片畫面，從車內後視鏡反射的影像可以看見，該名司機戴著有深色鏡片的眼鏡，還留著一頭俐落的短髮，看起來確實與黃猿的造型十分相似。
▼黃猿本人長這樣。圖片取自Twitter，如遭刪除敬請見諒。
☆★ハッピーバースデー！黄猿★☆— ONE PIECE サウザンドストーム (@onepiecets_info) November 22, 2022
本日は、海軍大将「黄猿(ボルサリーノ)」の誕生日！
おめでとうございます！
皆さまからのお祝いコメントをお待ちしております！#サウスト #ONEPIECE #黄猿誕生日サウスト宴会場 #黄猿誕生祭2022 pic.twitter.com/LkkJaJqapr
離奇的照片引發討論，也有不少航海王的粉絲嗨翻回應，「乾，他不是上將，是運將」、「海軍大將黃猿，面臨財務危機，被迫兼差打工，辛酸畫面流出」、「請問你有被光速載過嗎」、「我：你好，我要到…。司機：到了」、「黃猿卸任被抓到了。」
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