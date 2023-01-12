　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

外籍船員丟2關鍵字給運將！要去台中港變成麗寶...差40公里傻眼了

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中港一名美籍船員（左）跟計程車運將（中）溝通誤會，跑到與目的地相差40公里的麗寶Outlet。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

誤會大了！一名年約20多歲的美籍船員Davis隨船停靠台中港多日，8日參加聚會後要返回台中港，向計程車運將丟出2個關鍵字「摩天輪」、「7-11超商」，運將馬上聯想到麗寶Outlet，但因語言不通，雙方皆以為無誤，直到抵達麗寶後，Davis不斷搖頭表示「地點不對」，2地相差至少40公里，最終由員警與外聘心理諮商師協助後，順利讓Davis搭車回到台中港。

大甲分局月眉派出所所長謝明勳表示，員警與該名美國籍船員Davis語言也不算順暢，但是從他身上的船員證推敲出「目的地應該是台中港」，但是Davis口音較重，馬上撥電話給台中市政府警察局外聘心理諮商師，先安撫Davis的緊張情緒後，確認Davis的職業是水手，要返回的地方是台中港沒錯，最終由計程車順利載他返回，繼續海上工作。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼員警與警局外聘心理諮商師合作，安撫Davis情緒後確認目的地。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

謝明勳表示，Davis應該是從台中市區與友人聚餐完，帶著一點醉意，口音、語意也較不清楚，運將一聽到關鍵字馬上聯想到是麗寶Outlet，卻忘記台中港也有同樣的「景色」。所幸最終警民合作，成功讓外籍朋友平安抵達目的地。

ET快訊
獨／25歲E奶網紅涉毒暴斃　蘇花公路崩斷！最新空拍慘狀曝光
快訊／準備領錢了！行政院通過「普發6000」特別條例
最新空拍畫面！蘇花坍方「恐怖巨石砸隧道」　力拚4天搶通
蔡尚樺「台積電尾牙穿超辣」！　掉出半球形狀全被拍
傳賣毒給蕭淑慎　「毒后小妖」落網畫面曝！
豬骨混充人骨造6104具「假死人」　前公所職員慘了
快刪！8款APP會偷錢　小心年終被盜光
廣州BMW衝斑馬線5人慘死！事發畫面曝　目擊者：很多人在叫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

轎車突右偏撞電桿　越籍駕駛喪命3同鄉1落跑！肇事影片曝光

最新空拍畫面曝！蘇花坍方「恐怖巨石砸隧道」　力拚4天搶通

投資老手也栽了！商場女強人玩當沖「50天被騙千萬」　19車手慘了

金門古寧頭海灘淪垃圾場！加裝監視器+清潔隊破袋找人　最高罰6千

豬骨混充人骨造6104具「假死人」　前公所職員包庇業者重判定讞

女童想上電視遭「潛規則」！從小六到高中挨辱小賤貨　淫男慘了

外籍船員丟2關鍵字給運將！要去台中港變成麗寶...差40公里傻眼了

傳賣毒給蕭淑慎！「毒后小妖」落網　還幫客戶手機植木馬程式

西門町停車場雙屍命案　兇手陳福祥第五度判死刑

神明眼下開賭場！偏僻小廟聚賭　警上山逮人…23人嚇壞狂奔

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

轎車突右偏撞電桿　越籍駕駛喪命3同鄉1落跑！肇事影片曝光

最新空拍畫面曝！蘇花坍方「恐怖巨石砸隧道」　力拚4天搶通

投資老手也栽了！商場女強人玩當沖「50天被騙千萬」　19車手慘了

金門古寧頭海灘淪垃圾場！加裝監視器+清潔隊破袋找人　最高罰6千

豬骨混充人骨造6104具「假死人」　前公所職員包庇業者重判定讞

女童想上電視遭「潛規則」！從小六到高中挨辱小賤貨　淫男慘了

外籍船員丟2關鍵字給運將！要去台中港變成麗寶...差40公里傻眼了

傳賣毒給蕭淑慎！「毒后小妖」落網　還幫客戶手機植木馬程式

西門町停車場雙屍命案　兇手陳福祥第五度判死刑

神明眼下開賭場！偏僻小廟聚賭　警上山逮人…23人嚇壞狂奔

保齡球式追撞！奈良油罐車剎不住「20車慘遭連環撞」　已至少10傷

矢板明夫／蘇貞昌有過　功勞仍不容抹煞

轎車突右偏撞電桿　越籍駕駛喪命3同鄉1落跑！肇事影片曝光

捨不得回家！蘇澳歐式莊園享一泊二食＋療癒SPA泡湯紓解全身疲倦

管中閔千字文回顧卡管案　坦言身心飽受摧殘「我不是勝利者」

男大腸癌肝轉移想放棄治療　微創暨同步切除術讓他1周回家休養

跟柯瑞搭擋說掰掰？美媒爆料詹姆斯很想在湖人退役

玩高空滑索卡住！腳下是萬丈峽谷她嚇爆　竟是因體重太輕

蘇花公路恐怖崩塌2原因曝！納蘇花安設9.7公里長隧道　121年底完工

命中2008金融海嘯！末日博士預測全球爆發「5大戰爭」根本躲不掉

社會熱門新聞

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

即／參加高雄格鬥賽重傷選手宣告不治！　

桃園婦拉菜籃過街...砂石車起步秒輾斃！

老公出軌女網友　人妻攤牌慘遭家暴「腳踩脖」影曝光

北市內湖春水堂意外　23歲男子觸電送醫亡

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

即／溫泉會館水塔旁驚見員工屍體…頭部受創亡

基隆男過馬路被撞　肇事駕駛棄車逃逸

嘖嘖洗碗機募資千萬　人妻領不到貨無法退款

2歲童遭關廁所餓死！酒店媽不到案遭拘提入監

女童腦癌轉移阿嬤淚崩　她虛弱安撫：請不要哭

深夜送餐硬上女網友　惡狼二審判4年

即／台東嬤過馬路遭撞命危！貨車玻璃碎裂

包庇業者豬骨充人骨　前公所職員判12年定讞

更多熱門

相關新聞

詐騙手法不斷更新！　警：領現金6千是假的

詐騙手法不斷更新！　警：領現金6千是假的

屏東分局日前結合長治鄉公所、紙飛機公益劇團、佛教慈濟慈善事業基金會屏東分會等民間團體，共同舉辦「感恩惜福迎春送暖」及「春節送暖歲末關懷活動」等活動，讓弱勢同胞提前趕受農曆春節熱鬧及社會的溫暖。

內埔警民合作送愛心　不忘提醒紅包別被騙

內埔警民合作送愛心　不忘提醒紅包別被騙

麗寶賽車主題飯店推春節5折快閃優惠

麗寶賽車主題飯店推春節5折快閃優惠

雲林也淪陷！2嫌持有60張XD偽鈔遭收押

雲林也淪陷！2嫌持有60張XD偽鈔遭收押

小黃車資上調15元改表近800？　應曉薇批經濟部

小黃車資上調15元改表近800？　應曉薇批經濟部

關鍵字：

台中港船員水手麗寶樂園計程車警察

讀者迴響

熱門新聞

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

男女神都被拍過哈菸！

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

姪女求救數學題　他傻眼：小六就這麼難？

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」挨轟

新內閣名單曝！　陳建仁、鄭文燦搭檔

快訊／準備發現金了！　行政院會明將通過特別條例草案

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面