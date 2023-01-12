外籍船員丟2關鍵字給運將！要去台中港變成麗寶...差40公里傻眼了

▲台中港一名美籍船員（左）跟計程車運將（中）溝通誤會，跑到與目的地相差40公里的麗寶Outlet。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

誤會大了！一名年約20多歲的美籍船員Davis隨船停靠台中港多日，8日參加聚會後要返回台中港，向計程車運將丟出2個關鍵字「摩天輪」、「7-11超商」，運將馬上聯想到麗寶Outlet，但因語言不通，雙方皆以為無誤，直到抵達麗寶後，Davis不斷搖頭表示「地點不對」，2地相差至少40公里，最終由員警與外聘心理諮商師協助後，順利讓Davis搭車回到台中港。

大甲分局月眉派出所所長謝明勳表示，員警與該名美國籍船員Davis語言也不算順暢，但是從他身上的船員證推敲出「目的地應該是台中港」，但是Davis口音較重，馬上撥電話給台中市政府警察局外聘心理諮商師，先安撫Davis的緊張情緒後，確認Davis的職業是水手，要返回的地方是台中港沒錯，最終由計程車順利載他返回，繼續海上工作。

▲▼員警與警局外聘心理諮商師合作，安撫Davis情緒後確認目的地。（圖／記者許權毅翻攝）



謝明勳表示，Davis應該是從台中市區與友人聚餐完，帶著一點醉意，口音、語意也較不清楚，運將一聽到關鍵字馬上聯想到是麗寶Outlet，卻忘記台中港也有同樣的「景色」。所幸最終警民合作，成功讓外籍朋友平安抵達目的地。