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男方親友送禮　她現場一拆尬爆…「清潔大禮包」抹布刷子全湊齊

▲▼禮物,交換禮物,聖誕節。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲國外一名女子分享自己這輩子「永難忘懷」一份聖誕節禮物。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者張寧倢／編譯

在聖誕節送禮是件窩心的事，但若禮物不是對方想要的，那就尷尬了。國外一名女子去年聖誕節和男友一起到男方親友家作客，對方拿出了包裝好的聖誕禮物，且堅持要她在現場拆禮物，結果打開是一整套清潔用具，有刷子、亮光噴霧、纖維抹布和兩種清潔劑，還有一條圍裙，她再不開心也得笑著收下。

費芮兒（Morwenna Ferrier）在《衛報》專欄寫道，她此生永遠不會忘記的聖誕禮物，是某一年平安夜陪當時的男友一起到他爸媽的朋友家作客，屋主是60多歲的離婚獨居婦人茱蒂（Judy），那是費芮兒第一次見到茱蒂，並沒有期望會收到聖誕禮物，但事情總是出乎意料。

當晚餐桌上，茱蒂拿出了2份禮物，費芮兒建議等到聖誕節那天再打開，但茱蒂堅持要他們現場拆禮物。男友收到的紅色高領衫，尺寸不合。費芮兒的則是勉強將包裝紙兩側捲成類似糖果形狀的大禮物，一打開就看到黃色塑膠收納盒，裡面有亮光噴霧、清潔刷、兩種纖維抹布和兩種清潔劑，底下還有一條捲起來的綠色圍裙，上頭印著當地某家熟食店的店名。

▲▼清潔用品、清潔用具、抹布、打掃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲費芮兒收到一整盆「清潔用品大禮包」，但還是笑著收下。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

費芮兒表示，她是來自離婚父母家庭的孩子，很小的時候就學會隱藏真實感受，也就是「迅速撒謊」的能力。她當下立刻對茱蒂說，「太好了！我總是找不到這種東西，其實我也沒有圍裙。」但這兩句話都不是真的。茱蒂開心地補充，她認為這些東西很實用，因為費芮兒和男友常常住在一起，「就當作是『為未來做準備』。」

費芮兒在文末寫道，喝完酒後她主動提出收拾酒杯，但茱蒂讓他們繼續聊天，不讓她動手，笑著說這樣他們走了之後「她才有事情可做」。當然，幾個月後費芮兒就和男友分手了，在那之後也沒再見過茱蒂，只不過當初收到的綠色圍裙她至今仍在使用。

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