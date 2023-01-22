82歲嬤站路口賣玉蘭花！正妹警一聽身世超揪心　用新台幣讓她下班

▲正妹女警陳季亭提供募集物資，讓玉蘭花婆婆一家安心過年。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名正妹員警日前執行巡邏勤務時，發現有老婦人在路口賣玉蘭花，女警和老婦人攀談，發現老婦人家中經濟狀況不佳，月收只有8000元，還要照顧中風的先生和兒子。員警便提供募集物資讓老婦人一家安心過年，並轉介基金會救助，免於生活斷炊。

三民二分局鼎山派出所女警陳季亭，日前執行巡邏勤務時，巡經民族一路與明誠一路口，發現有老婦人在賣玉蘭花，陳季亭便利用勤餘時間前往買花並與老婦人聊天，發現老婦家中經濟狀況不佳，極需社會伸出援手。

▲正妹女警陳季亭。（圖／記者許宥孺翻攝）

經了解，82歲的張姓老婦人是中低收入戶，先生長期中風臥病在床無法自理，兒子患有先天性小兒麻痺，家裡生活支出都由張婦一人負擔，白天做資源回收，半夜賣玉蘭花，全年無休，回到家中還要照顧中風的先生與兒子，月收入僅有新臺幣8000元。

張婦為一家生計擔憂，員警便利用勤務時段將募集的食材、生活用品等送到張婦家中，提供給張婦以維持生活家計。張婦在收到物資後，露出笑容和感激的表情，同時員警也將張婦一家的狀況轉介張榮發基金會救助，提供一場及時雨，免於生活斷炊之窘境。

▲▼三民二分局鼎山派出所女警陳季亭。（圖／記者許宥孺翻攝）