竹山紫南宮發錢母！　身分證有「2數字」免排隊直接領

▲南投竹山紫南宮指出，身分證末2碼為「11」者可到服務中心領取兔年錢母套組。

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

南投竹山紫南宮一直深受信徒的愛戴，每年發送的錢母也廣受信眾的歡迎，不過今年考量疫情關係，廟方取消大年初一發錢母，改有條件發送，廟方今(22日)宣布，身分證後2碼為「11」者，今天下午4點前，可憑證至紫南宮借還金服務中心領取兔年錢母套組。

紫南宮指出，今年因應疫情始舒緩且返鄉之人數眾多來往密集，恐再釀新一波疫情，因此，廟方為顧及讓信眾大年初一至紫南宮走春參拜有取得平安福氣之意，又能達到防疫需求而採取不定時發放兔年錢母，用最安全方式讓信眾一整年都能平安健康、順心如意。

▲南投竹山紫南宮。（圖／記者高堂堯攝）

主委莊秋安今天以廣播方式說出一組2位數字，只有信眾身分證號碼末碼2位數字為「 11」者，請攜帶您的身分證或健保卡，至紫南宮借還金服務中心領取兔年錢母套組。

廟方表示，紫南宮錢母是以銅幣再鍍上純金、純銀並搭配兔型生肖做為設計構念， 銅幣各再鍍上純金、純銀兩顏色，金色象徵富足平安，銀色代表銀兩有發財之意，圖騰則以土地公聖像、玉兔及牡丹花作為設計主軸，運用代表富貴的牡丹花為襯底，旁再佐以兩個金元寶，金兔年錢母不僅迎春開新運還能好運成雙。紫南宮希望金兔年能帶給所有信眾們，不管在工作、事業、家庭上所有的努力，皆能順順利利、平平安安，好運成雙喜事成對，一路長鴻強強滾。

▲廟方表示，紫南宮錢母是以銅幣再鍍上純金、純銀並搭配兔型生肖做為設計構念。（圖／記者高堂堯翻攝）