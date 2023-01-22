「軍中妖姬」湯燦現身明星聚會！曾傳「與多名中共高官有染」入獄

▲湯燦現身明星聚會獻唱。（圖／翻攝推特）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸女歌手湯燦曾因傳出與多名中共高官有染，並涉高官貪腐案件而入獄，被外媒稱為「公共情婦」、「軍中妖姬」。不過，近日網路上卻出現了一段湯燦與好友聚餐，並起立高歌的影片，可以看得出她心情不錯，似乎已不受過去的醜聞影響。

該影片20日在推特上出現，可以看見，湯燦與好友們聚餐的地點環境相當不錯，裝潢非常華麗，桌上的餐具也很精緻。

影片中，湯燦看起來心情相當不錯，穿著紅色毛衣，頭上戴著一頂名牌帽，椅子上還放著一個名牌包包，與朋友有說有笑，並起立獻唱了一曲。

另外，也有眼尖的網友指出，湯燦身旁的友人似乎也都是名人，左手邊的女性像是演員王姬，右手邊的男性則像是演員趙瑞龍。

湯燦生於1975年，現年約47歲，1999年以《祝福祖國》在大陸走紅，後來還參加了知名音樂劇《雪狼湖》的演出，飾演女主角寧靜雪，後來更進入了北京軍區政治部戰友文工團。

▼湯燦出獄的消息這兩三年開始出現。（圖／翻攝推特）



不過，2011年底，湯燦突然消聲匿跡，並開始傳出她與多名中共高官有染，以及涉入高官貪腐案而入獄的醜聞，她也因此被外媒稱為「公共情婦」、「軍中妖姬」。

最近兩、三年，開始有湯燦已經出獄的消息傳出，2020年2月時，更有人在抖音上發現一個疑似她開設的帳號，有一些在家練習瑜伽的影片、直播，雖然該帳號後來就因不明原因被刪除。