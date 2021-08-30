公共情婦「私密日記」挖出10多高官！情夫關到死「自己5年就出獄」

▲金人慶家中失火身亡。（圖／翻攝中國政府網）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸前財政部長金人慶28日在家中因失火身亡，外界再次關注他多年前「閃電辭職」的幕後原因，並扯出中共高官「公共情婦」李薇的醜聞。李薇曾有一本私密日記，紀錄了與10多名省部級以上高官的往來，包含中石化前董事長陳同海、青島市前市委書記杜世成等人都因此落馬、入獄。

李薇出生於1963年，本為越南居民，因逃避戰亂於7歲隨著父親遷入雲南，1996年才在廣東落戶，後輾轉進入北京，與中石化前董事長陳同海有親密私人關係，並在陳的介紹下認識青島市前市委書記杜世成，再與陳建立親密關係，藉此滲入青島地產界，利用情婦的身份獲得大量利益。

光是法院認定的數據，杜世成向李薇輸送利益至少1億元人民幣（約4億元新台幣），作為不對等交易，李薇回報170萬元現金，這也成為了杜世成伏法的罪證之一。

▼李薇是陳同海、杜世成的情婦。（圖／翻攝陸媒）



調查也顯示，李薇在北京、青島、深圳、香港及海外成立了近20家公司，涉足菸草、地產、廣告、石油、證券等多個產業，關聯資產近百億元。

李薇「公共情婦」的身份會曝光，是因為她有寫日記的習慣，在她的私密日記中，紀錄了與10多位省部級以上高官的往來，包含山東省委前副書記杜世成、中石化前董事長陳同海、雲南省前省長李嘉廷、北京市前副市長劉志華、最高法院前副院長黃松有、國家開發銀行前副行長王益、公安部前部長助理鄭少東（副部長級）等人都被挖出與其有染。

上述與其有染的官員都在2003年至2007年間相繼落馬、入獄，其中李嘉廷、陳同海、王益、劉志華被判死緩，杜世成、黃松有、鄭少東被判無期徒刑。

雖然情夫們的下半輩子可能都要在獄中度過，但李薇最後卻只被關了5年左右，已於2011年的情人節獲釋。