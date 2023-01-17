籃球迷快看！獨家「灌籃高手限量周邊」來了　加碼送電影票、珍藏卡

▲7-11獨家推出「灌籃高手電影套票集點送」活動，可以買到保溫瓶、便當盒等限量周邊。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

呼叫灌籃高手粉絲！就有超商推出獨家「灌籃高手電影套票集點送」活動，有保溫瓶、便當盒及運動背包等共7種選擇，每組除了有限量周邊之外，還要再送電影交換券1張及限定電影珍藏卡1張，粉絲千萬別錯過。

7-11即日起至2/5止展開「灌籃高手電影套票集點送」，共有7組電影套票組，包括304不鏽鋼竹蓋保溫瓶、304不鏽鋼竹蓋便當盒、斗篷毛巾、可收納輕便運動背包、磁吸式球鞋收納箱以及萬用收納籃等周邊，集滿點數即可加價購帶回家。

▲「304不鏽鋼竹蓋保溫瓶」分為經典LOGO款及湘北五人款。



▲「304不鏽鋼竹蓋便當盒」電鍋、烤箱皆可用。



更吸睛的是，「灌籃高手電影套票組」除了含有以上周邊之外，還加碼送電影交換券1張及限定電影珍藏卡1張，電影珍藏卡為7-11限定湘北五人款設計，灌籃高手粉絲一定要收藏。

▲萊爾富「幾米主題4號店」就開在林口。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富則打造「幾米主題4號店－林口童樂門市」，以「溫柔陪伴」為主題，從大門口、騎樓、到內部空間裝潢，豐富呈現《世界別為我擔心》繪本中的奇幻美感。店內空間規劃以一排近2米高的鉛筆立柱分為商品區與休憩區，鉛筆立柱上還有超Q啦啦隊女孩造型立板。

▲立體鉛筆立柱巧妙地將店內空間劃分為座位區與商品區。

▲萊爾富林口童樂門市是目前最大的幾米主題門市。

為了讓民眾擁有舒適的休憩空間，店內將近一半的空間都設計為休憩座位區，還規劃一部分專屬小孩的遊戲閱覽空間，提供童書、拼圖軟積木及兒童專用桌椅等設備；天花板則有小男孩飛向彩虹及小孩騎乘大鳥翱翔的造型燈箱，讓人一抬頭彷彿進入充滿想像的奇幻世界。

▲休憩座位區抬頭就能看見彩虹與翱翔的大鳥。