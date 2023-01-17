　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

帶另一半回去過年！「這1行業」屌打富二代　長輩秒認可

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲過年長輩，穿著以合宜、乾淨、順眼為最高原則。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

許多情侶會趁過年期間見長輩，藉此拉近雙方家庭關係。一名網友好奇拋問，另一半從事哪一行，比較能獲得長輩們的認可，像是富二代、工程師、空姐與醫師等？文章曝光後，網友幾乎秒選醫師，「醫生的社會地位最高，富二代會覺得親家難相處！」

一名網友在PTT上以「什麼職業的男（女）友，過年父母最滿意？」為標題發問，過年就快到了，好奇自身或親友們帶另一半回去見長輩時，「哪個職業說出來，是長輩都會笑瞇瞇的？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也舉例6類人，包括醫師、機師、空服員、律師、工程師，最後還有富二代，到底有哪些職業最能獲得長輩的認可？

文章曝光後，網友紛紛熱議「包租公」、「父母雙亡的富二代」、「富二代醫師，然後超過十戶在收租」、「空服員應該是色瞇瞇」、「船長、引水人」。

不過留言串中，大家幾乎點名醫師，「醫師>富二代>其他」、「醫師書讀得多、錢也多，有腦有錢，幾乎所有親戚長輩都會羨慕嫉妒與驕傲的，這麼多女孩想當醫師娘不是說假的」、「醫生的社會地位最高，富二代會覺得親家不好搞難相處」、「醫生職業加乘真的強」、「論財力與實力兼具的就醫生啊，富二代永遠被質疑實力，當老闆會被酸投機，其他財力比不上醫生」、「男醫師、女老師，結案」、「絕對是醫師」。

▼網友狂點名醫師職業。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

ET快訊
LIVE／戴維斯半年婚變！摟嫩妹極樂夜店　宋逸民夫妻露臉燦笑
辛拉麵驗出致癌農藥！　1128公斤退運銷毀
台積電被列「中國500強」第一名！　鄉民看傻：咱們就是牛逼
台中三井LaLaport試營運首日！　排滿爆人潮
年終3個月！6位前輩「有5人要離職」　原因讓菜鳥超毛
高雄10人去年集資刮刮樂中百萬！　今年又中了
是11寶媽！第1個小孩夭折　辛酸內幕曝光
女性首度教召！　國防部：北、中、南、東部試行
外交部炸滿人潮！　旅日達人直擊現場：辦護照別跑錯棟

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

五星飯店出招！財神爺發紅包帶房客走春　買福袋抽價值2萬↑套房

春節出國潮！連假「出入境高峰時段」出爐　一天逼近10萬人

南投長照服務春節不打烊　縣府協調喘息服務單位...減輕照顧負擔

韓國辛拉麵「這品項」調味料殘留致癌農藥　1128公斤退運銷毀

桃園長庚轉運站、壽山巖觀音寺　春節交通疏導管制出爐

春節蘇花路廊雙向車流預估逾25萬輛次　初五北返車流最高峰

公共運輸生活圈月票「1100萬人次可受惠」　交長：提早今年補助　

2.5萬人受惠！台東縣款先墊付 　生活扶助、育兒津貼1／19前入帳

財神就愛他們！高雄10人去年集資刮刮樂中百萬　今年又中了

消防弟兄嗨玩義大只要119元！屬兔遊客過年＄199賽車樂園玩整天

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

歐告6年存好多錢變「好野狗」　見媽想偷拿秒制止：這我的！

汽車夜間行駛忘開大燈　善心騎士用手勢暖提醒

五星飯店出招！財神爺發紅包帶房客走春　買福袋抽價值2萬↑套房

春節出國潮！連假「出入境高峰時段」出爐　一天逼近10萬人

南投長照服務春節不打烊　縣府協調喘息服務單位...減輕照顧負擔

韓國辛拉麵「這品項」調味料殘留致癌農藥　1128公斤退運銷毀

桃園長庚轉運站、壽山巖觀音寺　春節交通疏導管制出爐

春節蘇花路廊雙向車流預估逾25萬輛次　初五北返車流最高峰

公共運輸生活圈月票「1100萬人次可受惠」　交長：提早今年補助　

2.5萬人受惠！台東縣款先墊付 　生活扶助、育兒津貼1／19前入帳

財神就愛他們！高雄10人去年集資刮刮樂中百萬　今年又中了

消防弟兄嗨玩義大只要119元！屬兔遊客過年＄199賽車樂園玩整天

經典賽／今宮健太辭退WBC　裸身澆冷水「日本一覺悟」

台中三鐵共構＋三快串連超強地段！「大華縱橫」到站就到家

小黨互尬？台灣基進酸時代力量　「偶像團體最後會裂解」

五星飯店出招！財神爺發紅包帶房客走春　買福袋抽價值2萬↑套房

鳳山星巴克沒賣掉「加價10倍」　仲介自首搞烏龍

不是黑色就穩安全！潮人都知道的「撞色褲」讓身型更加分！

焦糖瑪奇朵分解成剉冰甜而不膩！朝聖全台最棒「25家咖啡廳之一」

打造溫暖有愛環境！基隆推「友善行人」　謝國樑籲駕駛禮讓

台積電「被」列中國500強企業第一！　台灣63家企業入榜

春節出國潮！連假「出入境高峰時段」出爐　一天逼近10萬人

生活熱門新聞

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

學測考前20分鐘接到噩耗爆哭！監考人員1舉動超暖

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

高三生學測沒錢吃飯！作家秒匯10萬元

台積電員工揭「內部3風氣」　讓她深感痛苦

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

貼春聯6大禁忌！「做1動作」財氣跑光　衰運纏你一整年

第一次秒射！女友狂笑對閨蜜喊這句　他：好自卑

南投縣也發紅包　符合資格最高爽領7000

這生肖「犯五鬼」！　今年財運前3名出爐

《木曜4》工讀生被射傷　現場畫面曝

三井LaLaPort內部搶先曝光！試營運倒數計時

更多熱門

相關新聞

圍爐年菜　掌握3大重點才能「年年有魚」

圍爐年菜　掌握3大重點才能「年年有魚」

歲末將至，迎接年節的歡樂氣氛越來越濃厚。親友家人相聚飯桌的重頭戲即是圍爐年菜，無論是自己展現廚藝，還是預購宅配，甚至是直接到五星級飯店或特色餐廳享用美食料理的時候，請不要忘記在構思菜色的同時，也能友善環境，守護大海資源。Greenpeace 綠色和平發布《永續海鮮選購手冊》冬季版，協助消費者有意識地挑選「對環境衝擊影響較小的漁獲海鮮」，一起以「挑食」保護海洋。

孔繁錦性侵案　二審未和解判刑4年

孔繁錦性侵案　二審未和解判刑4年

南投縣也發紅包　符合資格最高爽領7000

南投縣也發紅包　符合資格最高爽領7000

強冷氣團襲台「救護車變多」！　彭啟明預警過年天氣

強冷氣團襲台「救護車變多」！　彭啟明預警過年天氣

過年雨區曝　3波冷空氣接力

過年雨區曝　3波冷空氣接力

關鍵字：

長輩過年醫師富二代工程師認可情侶

讀者迴響

熱門新聞

「第一位歸化籃球星」驚傳結束半年短命婚！

金曲男星驚爆「呼麻被抓」！

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

9秒淫片外流　女網紅回應了

春夢太強烈！無慾人妻驚醒…「真的進來了」超錯愕

汪小菲求婚「生好多孩子」！張穎穎心死分手：聽你媽媽話吧

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

宋逸民記者會後首現身！「陳維齡臉上表情又變了」

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

苗栗通霄3胞胎2互毆　老大喪命

即／威力彩頭獎5.2億開出！獎落苗栗

阿翔辣妻「中空露半球」逛逢甲夜市！

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

辣模偷吃柯文哲愛將！曾自爆「光滑無毛」

更多

最夯影音

更多
馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人
戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面