帶另一半回去過年！「這1行業」屌打富二代　長輩秒認可

▲過年長輩，穿著以合宜、乾淨、順眼為最高原則。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

許多情侶會趁過年期間見長輩，藉此拉近雙方家庭關係。一名網友好奇拋問，另一半從事哪一行，比較能獲得長輩們的認可，像是富二代、工程師、空姐與醫師等？文章曝光後，網友幾乎秒選醫師，「醫生的社會地位最高，富二代會覺得親家難相處！」

一名網友在PTT上以「什麼職業的男（女）友，過年父母最滿意？」為標題發問，過年就快到了，好奇自身或親友們帶另一半回去見長輩時，「哪個職業說出來，是長輩都會笑瞇瞇的？」

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原PO也舉例6類人，包括醫師、機師、空服員、律師、工程師，最後還有富二代，到底有哪些職業最能獲得長輩的認可？

文章曝光後，網友紛紛熱議「包租公」、「父母雙亡的富二代」、「富二代醫師，然後超過十戶在收租」、「空服員應該是色瞇瞇」、「船長、引水人」。

不過留言串中，大家幾乎點名醫師，「醫師>富二代>其他」、「醫師書讀得多、錢也多，有腦有錢，幾乎所有親戚長輩都會羨慕嫉妒與驕傲的，這麼多女孩想當醫師娘不是說假的」、「醫生的社會地位最高，富二代會覺得親家不好搞難相處」、「醫生職業加乘真的強」、「論財力與實力兼具的就醫生啊，富二代永遠被質疑實力，當老闆會被酸投機，其他財力比不上醫生」、「男醫師、女老師，結案」、「絕對是醫師」。

▼網友狂點名醫師職業。（圖／翻攝PTT）

