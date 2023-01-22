歡喜迎兔年「追劇要節制」！適度用3C產品防紅眼　確保視力保平安

▲聯新國際醫院眼科醫師張文瑞呼籲，春節期間應避免熬夜追劇、打手遊，過度使用3C產品以預防急性隅角閉鎖性青光眼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

迎接兔年農曆春節，在長達10天際假期中，不論大人小孩都會抛開工作與課業壓力好好放鬆，除與家人朋友聚會以外，最常見的活動就是追劇、打電玩或手遊3C產品，聯新國際醫院眼科主任張文瑞醫師指出，長時間或近距離接觸3C產品，對眼睛會造成很大負擔，3C產品過度使用是現代人共通難解課題，成年人重點在預防乾眼症與青光眼等疾病，小朋友則是近視眼預防與控制。

張文瑞綜合臨床經驗與數據分析，小朋友在寒暑假期間使用3C的機會大增，甚至比學期期間讀書、寫功課更認真且時間更長，因長時間近距離用眼導致近視度數會飆升，千萬不要抱著過年難得假期讓小孩放鬆沒關係之心態，導致因小失大損害視力健康。

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張文瑞表示，成人放長假期間更有時間追劇，最直接影響就是乾眼症等眼睛表面疾病，一般人每5至8秒鐘左右會眨眼以濕潤角膜，當專注遊戲進展或深怕錯過劇情精彩片段而目不轉睛時，眨眼的頻率會變少，常會十餘秒才眨一下，淚液分泌更少，熬夜追劇或是打牌，對青光眼控制也會比較差，隔天的眼壓可能會升高，導致視力受損。

▲聯新國際醫院眼科醫師張文瑞提醒，養成良好正確3C使用習慣，才是「顧目瞅」上上策。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張文瑞提醒，遠視、東方女性、身材相對嬌小者有較高的機率得到隅角閉鎖性青光眼，隅角是眼睛的構造之一，相當於眼睛的排水孔。此型青光眼容易在瞳孔較大時候誘發，所以常在深夜發作，痛到半夜掛急診，晚上該睡覺時沒睡，較容易誘發此型急性青光眼。

生活作息不正常，大魚大肉飲食，也常在春節期間誘發針眼（如麥粒腫），針眼是瞼板腺阻塞而導致發炎感染，初期可以熱敷緩解，如果疼痛紅腫持續擴大，則需就醫以藥膏或口服藥物治療，較嚴重案例可能需要門診手術來處理。

張文瑞建議，春節前大掃除因灰塵密度高，容易引發急性過敏性結膜炎，它會使眼白結膜鼓起造成急性水腫，有點類似金魚眼，病患多數會嚇到掛急診，但對視力比較沒什麼損害，萬一真的遇到這種情況，可先以冰敷，或使用一些醫師開立的抗過敏眼藥水，通常半天到一天就會減緩症狀。

此外，一般家用清潔產品濃度相對較低，一旦眼睛不慎遭到噴濺，可使用生理食鹽水或是自來水沖洗至少5分鐘，且儘量把眼睛張開，用流動的水沖淡濃度，如果沖完還是覺得不舒服再行就醫。此外，春節期間如被鞭炮炸傷眼睛案例，因為一旦發生就很嚴重，若免不了傳統過年習俗，一定要謹慎小心，最好是帶著護目鏡或面罩來施放。

張文瑞強調，坊間常見民眾購買葉黃素顧眼睛，就科學上比較實質的作用是減緩黃斑部病變與白內障惡化之速度，至於近視與乾眼症等眼部問題，重點在於養成良好的生活習慣。千萬勿以為平日有補充葉黃素就可過度使用3C產品，拼命追劇或打手遊，養成良好正確使用習慣才是保護眼睛上上策。