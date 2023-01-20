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持續守護民眾健康　北榮桃園分院春節年假服務不打烊

▲農曆春節期間，台北榮總桃園分院提醒，若持有慢性病連續處方箋民眾無藥可用，可回診請醫師給藥或領取下月用藥。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲農曆春節期間，台北榮總桃園分院提醒，若持有慢性病連續處方箋民眾無藥可用，可回診請醫師給藥或領取下月用藥。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節假期將屆，台北榮民總醫院桃園分院指出，今年春節連假長達10天之久，為免慢性病民眾在春節期間無藥可用，凡持有慢性病連續處方箋民眾，若上次給藥天數最後一天，亦即藥吃完的日期是落在春節期間1月20日至1月29日者，可提前自春節前10天，可提前回診請醫師處方給藥或領取下個月用藥。此外，慢性病人春節期間仍要按時服藥或打針，維持正常作息，切勿暴飲暴食、熬夜與過量飲酒，若有身體不適情形，建議盡速就醫。

北榮桃園分院院長盧星華提醒，慢性病患在春節期間應定期量測血壓、血糖並做紀錄，春節連續假期後回診，即能提供醫師和藥師評估，可以更加保障用藥安全與健康。

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▲農曆春節期間，台北榮總桃園分院提醒有醫療需求民眾開診時間表。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲農曆春節期間，台北榮總桃園分院提醒有醫療需求民眾開診時間表。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，鑒於國內新冠肺炎疫情反覆無常，今年農曆春節連假長達10天，為讓入境旅客與返鄉遊子安心過好年，北榮桃園分院擔負桃園地區中度急救責任醫院重責，除急診24小時開診及住院服務外，北榮桃園分院於年假期間的1月25日（大年初四）上午8時起中午12時（最後掛號時間11時30分）特別加開春節門診，第一時間為有門診就醫需求民眾服務，並於1月26日（大年初五）起恢復正常門診看診，為避免民眾臨櫃掛號久候，建議可先上該院官網進行網路預約掛號(網址：http://webreg.tyvh.gov.tw/register/)。

北榮桃園分院院長盧星華呼籲，春節期間返鄉人流遷徙漸進入高峰，社區流行疫情風險亦漸增，呼籲符合COVID-19疫苗接種資格之民眾儘早注射疫苗，也請欲前往注射疫苗之民眾記得帶齊健保卡、小黃卡，遵循現場工作人員指引配合疫苗流程，「打造優質安全社區醫療」是桃園分院宗旨，特別提醒民眾過年和家人圍爐團聚之時，別忘守護自身健康也可保護身邊重要的家人。 

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