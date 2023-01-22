宵夜首選！網推爆「10大追劇泡麵」榜單來了　冠軍最夯口味是它

▲網友激推10大追劇泡麵出爐。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

家裡必囤！小資族月底救星、深夜追劇必備肯定有「泡麵」選項，只要花10分鐘就能吃上一碗熱騰騰、香噴噴的罪惡美味，滿足到不行。這次DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，究竟網友激推「10大追劇泡麵」有哪些，而奪下冠軍寶座之位的不僅CP值高，「這口味」更是最耐吃的第一選擇。

▲韓國辛拉麵深受台人喜愛。（示意圖／記者蕭筠攝）

TOP3：辛拉麵

只要說到韓國最經典道地泡麵絕對少不了「辛拉麵」，夠嗆夠辣的口感搭配彈牙麵條，再加上多種口味選擇，像是加入牛骨雪濃湯的「黑辛拉麵」、有3倍辣度的「激辣辛拉麵」，都深受台人喜愛，不少人狂讚「最喜歡辛拉麵」、「辛拉麵可以配現有的食材都很百搭」。

TOP2：來一客

經典老口味「來一客」一共有肉燥菠菜、鮮蝦魚板、精燉肉骨、牛肉蔬菜、韓式泡菜、川辣牛肉6種口味選擇，杯裝的份量1人吃剛剛好，不會太飽又能滿足口腹之慾，依舊是不少人當做點心、宵夜的最佳選擇之一，被狂讚「來一客才是王道」、「來一客小碗邊吃邊追劇很滿足」。

▲營多麵奪下追劇泡麵寶座。（示意圖／記者黃克翔攝）

TOP1：Indomie營多麵

奪下追劇泡麵寶座的就是印尼「營多麵」，不僅價格便宜，其麵條是使用澳洲進口小麥製成，口感Q彈好吃，搭配結合香料、天然辣各粉的調味料，每一口都超滿足，尤其再加上蛋、青菜就能飽餐一頓，可是有著「吃土救星」封號，且營多麵口味也不少，有原味、辣味、蒜味、雞湯麵等選擇，但最多人激推半夜追劇必備的是「營多炒麵」，而「原味」則是最耐吃口味。

▲10大「追劇泡麵」霸主出爐。（圖／DailyView網路溫度計提供）