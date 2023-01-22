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媳婦照顧流感女兒慘遭婆婆狂唸　他2舉動被讚「地表最暖公公」

▲▼地表最暖公公。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲婆婆嘴巴惡毒，媳婦快忍不住準備回嘴時，地表最暖公公出手了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

「婆媳問題」一直影響夫妻感情跟生活的重大因素，但如果能有「神隊友」或「暖流」，感受就會差很多！一名媳婦日前陪女兒掛急診，被檢查出流感且需住院治療，她等到隔天主治醫生到場後，才回家整理住院用品，結果遭受婆婆不斷碎唸疲勞轟炸，正當媳婦忍無可忍決定回嘴時，公公2舉動暖翻她的心。

媳婦在臉書公開社團【匿名公社】發文說，「晚上陪女兒掛急診，檢查出來是流感。轉去隔離病房，等到早上主治醫師來了之後，我回家整理住院用品，結果婆婆一直唸！碎碎唸！唸不停，整晚沒睡已經夠累了聽了真的很火。」

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▲▼媳婦被婆婆罵到快翻白眼。（示意圖／資料照）

▲媳婦被婆婆狂碎念，心裡已經不知翻了幾個白眼。（示意圖／資料照）

媳婦接著說，「正當我要回嘴的時候，公公對我婆婆說：『口乾了來喝茶，口臭去刷牙，肚子餓就吃東西，不要一直靠腰！』我怒火全消，後來公公還塞了5千給我就趕我來醫院，為什麼很多都是公公比婆婆明理？」

網友看到貼文紛紛對公公按讚並留言，「公公真讚！」、「要祈禱公公長命百歲」、「遇到好公公」、「因為兒子是媽媽肚子生出來的，有種情敵見外眼紅」、「還不錯，公公可以壓制婆婆，不然更有得吵了」、「從古至今，都是女人為難女人」

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關鍵字：

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