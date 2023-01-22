2023佛光山春節平安燈法會登場　主打500架無人機高空燈光獻禮

▲高雄佛光山春節平安燈法會。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

「佛光山2023年春節平安燈法會」於1月22日至2月19日（農曆正月初一至二九）登場，展開為期一個月的燈會。今年新設的「祈福天燈佛護佑-裸眼3D劇場」，在如來殿立起一座裸眼3D天幕，行走在天幕下，抬頭仰望，就像身臨其境一般美妙，另外，還有長達10分鐘的「2023吉星高照─無人機高空燈光獻禮」。

今年「佛光山春節平安燈法會」活動的四大主題：「仁和安康迎兔年」、「賞燈遊春雲宇宙」、「富樂吉祥增福慧」、「文創美食好事集」，融和傳統與現代，適合全家遊賞，可以賞花燈、殿堂祈福、叩平安鐘，參與花車遊行、欣賞展演節目、品嚐美味蔬食等。

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▲大年初一至初五每晚8點半，可在現場觀賞「2023吉星高照─無人機高空燈光獻禮。（圖／記者賴文萱翻攝）

大年初一至初五每晚8點半，可在現場觀賞大受好評、長達10分鐘的「2023吉星高照─無人機高空燈光獻禮。今年以500架無人機展演，是佛教界首創的無人機燈光獻禮，燈光秀加上震撼人心的配樂，將成為新春最難忘的視覺、聽覺及心靈饗宴。

▲▼2023高雄佛光山春節平安燈法會，精彩活動一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，燈會還安排有「 2023光照大千祈福活動」、「佛光好事集」、2023佛光山喜迎新年 「時來運轉說唱秀」等。有別於往年的是，今年結合佛法與科技，特設「佛光雲宇宙」、「祈福天燈佛護佑-裸眼3D劇場」、「仁和安康 AR說法」等。

▲▼2023高雄佛光山春節平安燈法會，精彩活動一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

「祈福天燈佛護佑-裸眼3D劇場」的巨型天幕，絢麗的動畫，在佛光山華麗綻放；而「仁和安康 AR說法」的噴漆藝術擴增實境，絕對是2023年春節打卡熱點。

新的年度來到佛光山參與平安燈法會、走春，在諸多前衛的科技互動體驗及和諧的氣氛下，一掃被疫情和天災壓抑的陰霾，一定能為闔家帶來平安幸福的光明能量，祈願大家以滿滿的歡喜心迎接嶄新的一年。