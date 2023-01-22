搭這家航空公司「確診最多賠545萬」　海外隔離可連續理賠14天

▲阿聯酋航空重啟新冠肺炎醫療旅遊保險。（圖／阿聯酋航空）

記者李宜秦／台北報導

進入後疫情時代，各國陸續解除邊境限制，然而新冠肺炎威脅仍在，且不斷出現新的變種病毒，出國旅遊還是有染疫風險。為此，阿聯酋航空重啟COVID-19 醫療旅遊保險至今（2023）年3月31日該保險會自動套用於機票中，旅程中確診者最高可獲175,000美元（約新台幣545萬）的醫療費。

阿聯酋航空表示，若旅客於旅程中確診新冠肺炎，每位最高可獲得175,000美元（約新台幣545萬）相關海外醫療費用；若須於海外隔離，每人每天可獲得上限115美元（約新台幣3586元），最多連續14天的賠償，共1610美元（約新台幣50,213元）。目前阿聯酋航空提供每日台北–杜拜航班，由波音777執飛。

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阿聯酋航空表示，搭乘阿聯酋航空且具有台灣公民或居民身份的旅客，自抵達海外目的地起，保險立即生效，且有效期限為31天，無須預先註冊或填寫任何表格。

▲前往杜拜旅遊不需出示接種疫苗證明。（圖／阿聯酋航空）

另阿聯酋航空旅客可於2023年3月31日前，將阿聯酋航空登機證變成My Emirates Pass，在這個冬季於阿拉伯聯合大公園當地超過500家購物中心、餐廳及休閒觀光景點獲得獨家優惠與折扣。

阿聯酋航空表示，台灣旅客可透過阿聯酋航空綿密的飛行網絡，飛往全球超過130個目的地。此外，前往杜拜的旅客不再需要出示COVID-19疫苗接種證明或進行 PCR 檢測。