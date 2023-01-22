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社會 社會焦點 保障人權

霍爾的移動城堡？拼裝車路上趴趴走　警：違規可沒入

▲▼拼裝車。（圖／記者游宗樺攝）

▲拼裝車因車體不符相關規定，對駕駛人及其他用路人存有安全隱患。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

拼裝車因未有車牌，且車體並不符合車輛檢驗標準，不但無安全裝置也無車尾警示燈，日前曾發生重機撞上載著資源回收的拼裝車，結果拼裝車駕駛一度失去生命跡象。新北市警察局表示，拼裝車未領用牌證行駛，可處3600元至10800元罰鍰，並禁止其行駛，同時沒入，根據統計，2022年有超過96件拼裝車遭舉發。

2020年時，新北市板橋區中山路、漢生東路口發生紅牌重機與拼裝車碰撞車禍，拼裝車疑似違規左轉，遭直行的紅牌重機撞上，68歲拼裝車駕駛一度失去生命跡象，重機騎士與乘客則全身多處擦傷。

由於拼裝車多未領牌，且車體的安全標準遠不及一般車輛，容易在事故中造成自身或其他用路人的危險。依據《道路交通管理處罰條例》第12條，拼裝車輛未經核准領用牌證行駛，或已領用牌證而變更原登檢規格、不依原規定用途行駛，可處3600元至10800元罰鍰，並禁止其行駛，同時沒入。

根據新北市警察局統計，2020年、2021年，違反《道路交通管理處罰條例》第12條1項2款的舉發件數分別為26件及21件，而2022年統計至11月為止，舉發件數則暴增至96件。警方對此解釋，由於警政署於今年有實行專案，針對未領牌的車輛、拼裝車進行舉發，以至於今年舉發件數增加，未來也會持續對於違規車輛進行舉發。

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