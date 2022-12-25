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浙江：日新增陽性破100萬例！預計元旦飆到「一天200萬例」

▲▼浙江疫情。（圖／CFP）

▲浙江疫情急速升溫。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疫情持續升溫，浙江省官方25日通報，目前浙江日新增報告楊姓人數已經突破100萬例，預計高峰將提前到達，並在元旦前後進入高位平台期，日新增陽性人數將達200萬例。

浙江省衛生健康委副主任俞新樂在疫情記者會上提到，過去一周，全省發熱門診單日最高就診人次為40.84萬人次，全省目前在院治療新冠肺炎病例共13583人，新冠引起的重症病例1人（目前病情平穩），基礎疾病引起的重症、危重症病例242人（佔1.78%）。

俞新樂說，目前，浙江日新增報告陽性人員數已突破100萬例，根據近期病例監測和社區抽樣調查結果，對感染情況進行預測，預計浙江高峰將提前到達，在元旦前後進入高位平台期，期間日新增陽性人員最高將達200萬，高峰期預計維持一周左右。

▲▼浙江疫情。（圖／CFP）

俞新樂指出，全省現有定點、亞定點醫院床位101082張，在重症救治資源方面，全省新增的1600張ICU床位已建設完成，設備配置都已經到位，全省三級以上醫院可用於收治重症救治的ICU床位數已達12398張，佔實際開放床位數的9.90%。

俞新樂還說，通過多方努力，近期，浙江感冒退燒藥供應量有所增加，醫療機構緊張狀況有所緩解，在藥物配送方面，各地也加大了向基層醫療機構傾斜力度，並採取了很多暖心舉措將發熱病人服務關口前移，比如溫州通過藥店向有需求的居民發放退燒藥，湖州設立全市統一的服務熱線，為有需求的發熱居民上門送藥。

俞新樂強調，總的來說，當前浙江醫療救治負荷是在可承受範圍的，下一步，將密切關注疫情發展態勢和人民群眾實際需求，繼續全面提升醫療救治能力，加強救治資源調度，優化完善分級分層救治體系，悉心守護人民生命健康安全，和全省人民一道努力，平穩渡過疫情流行高峰期。

▲▼浙江疫情。（圖／CFP）

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