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橘惡魔除夕夜現身了！重現國慶經典歌曲　祝台人新春快樂

記者柯振中／綜合報導

中華文化總會春節特別節目《WE ARE我們的除夕夜》21日晚間8點開播，過程中除了有告五人、美秀集團、滅火器、「魔獸」霍華德等大咖到場，有「橘惡魔」之稱的京都橘高校吹奏部也會透過轉播，演出3首曲目，重現國慶時的經典歌曲《Soran Funk》，陪台灣觀眾一起度過開心的除夕夜。

文總的《WE ARE》節目邀請了1位主持人、2位引言人、20組藝人及7組團體、8間學校參與演出，光是幕前的演出陣容就超過1,500人，卡司相當豪華。

而這次「橘惡魔」表演的曲目，包含《Winter Games》、《Soran Funk》以及沒有在台灣國慶演出的招牌歌曲《Sing Sing Sing》，透過節目轉播的方式，向台灣的觀眾祝賀新年。

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▼橘惡魔除夕在《WE ARE》節目上現身，重現國慶經典曲目。（資料照／記者周宸亘攝）

▲▼日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

文總提到，之所以會安排橘高校參與演出，除了上次國慶結束後，有許多觀眾表達期待以外，也是為了透過這次的節目，彰顯台日互助、互相關懷的友情，橘高校的學生們也為此感到十分開心，能夠再度讓台灣觀眾看見。

從影片畫面當中可見，橘高校的學生們邊跳舞邊演奏樂器，充滿活力的模樣讓人看了以後心情不自覺好起來，超有默契的壯觀場景也令人感到嘆服，可以看見學生們準備這場表演時滿滿的用心。

 

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