俄烏戰爭敲響警鐘！法國增加逾1／3國防預算　改造軍隊應對重大危險

▲法國總統馬克宏20日巡視西南部蒙德馬桑一個空軍基地時，透露政府將在2030年前增加逾三分之一的國防開支，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

法國總統馬克宏20日證實，政府將在2030年前增加逾三分之一的國防開支，並將法國的核武器現代化，以應對不斷變化的威脅，及俄烏戰事帶來的影響。

據路透社報導，馬克宏20日在發表新防衛政策演說時表示，後冷戰時期的「和平紅利」現已結束，政府需提早做好準備改造法軍，以因應本世紀的重大「危險」，因此政府將在2024年至2030年，將國防預算增加到4130億歐元（約新台幣13.6兆元）。

馬克宏補充，政府將投入更多金錢為軍隊進行維修和補給，然後再對其進行改造，以提升法軍應對潛在高強度衝突的能力，而這項計畫在俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，已變得更加緊迫。

報導稱，法國的這項新國防預算遠遠高於2019年至2025年的2950億歐元（約新台幣9.7兆元），這意味著法國的國防開支到2030年時，將比馬克宏在2017年上台時高出2倍。法新社稱，相關國防預算計畫將於今夏送交法國議會表決。

馬克宏也指出，法國目前的威脅除了來自混合戰爭外，還包括了恐怖主義，以及針對關鍵基礎設施的網路攻擊，因此政府未來將大舉投注在無人機發展和軍事情報上，對法國核武庫進行現代化改造，並將軍事情報預算提升近60%。