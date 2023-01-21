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烏克蘭堅持想要豹2坦克！　波蘭暗示「不用等德國允許」也可提供

▲▼德國製主戰坦克Leopard 2A4。（圖／路透）

▲德製豹2主力戰車是公認當今世上性能最均衡的坦克。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

歐美多國加大援烏力度，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）20日感謝美國和西方盟友再次援以大量武器彈藥，但仍期盼德國能夠為豹2坦克放行。對此，目前傳出已經有多國願意提供豹2，波蘭總理也暗示即使德國不同意，仍會向基輔提供豹2坦克

美國五角大廈日前宣布再向烏克蘭提供價值25億美元的軍事援助，其中包括史崔克裝甲車、布萊德雷步兵戰車和「海馬斯」多管火箭系統、復仇者防空飛彈系統及彈藥，為戰爭爆發以來美國第二大筆的援烏清單，但裡面不包括烏克蘭非常期盼的M1主力戰車。

澤倫斯基在推特上用英文發文表示，感謝美國總統拜登再次提供強而有力的國防支持，他形容這批崔克裝甲車、布萊德雷步兵戰車和防空武器是「對抗侵略者的重要幫助」。

▲▼澤倫斯基發文感謝美國再次提供軍援。（圖／翻攝自推特）

▲澤倫斯基發文感謝美國再次提供軍援。（圖／翻攝自推特）

另一方面，北約組織和盟友20日在德國拉姆施坦空軍基地召開國防領導人會議，為俄國入侵烏克蘭以來一連串會議的最新一次。與會各國討論未來援烏戰略，特別是討論是否提空歐洲各國普遍裝備的德國豹2型（Leopard 2）主力戰車。

根據路透社報導，德國對任何國家將豹2型戰車的再出口都擁有否決權，而德國政府至今仍遲遲沒有點頭，仍不允許各國將豹2坦克出口至烏克蘭，稱除非美國也向烏克蘭提供M1戰車。澤倫斯基就此談話說，「我們事實上正等候某個歐洲國家做出決定。」

不過，及使德國不肯放行，許多歐洲國家也已經準備進一步軍援烏克蘭。根據美國政治新聞網站《政客》報導，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）18日就曾在受訪時暗示，如果德國遲遲不肯同意，波蘭可能會在沒有得到允許的情況下向烏軍提供豹2坦克。

立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）先前就已經透露，多國將會在國防領導人會議上宣布向烏克蘭提供豹2坦克。他向路透社表示，「一些國家一定會向烏克蘭提供豹2坦克，這是肯定的」。他還透露，承諾提供的裝甲載具數量可能達到上百輛。

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