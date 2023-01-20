工讀生尾牙中1萬！前輩厚臉皮「點飲料」　下秒被1句話擊落超爽快

▲工讀生請同事喝飲料。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多公司的尾牙活動都有抽獎環節，近日就有網友發文表示，公司的工讀生抽中1萬元，於是決定請大家喝飲料。值得一提的是，有個平時講話超不客氣的前輩直接點菜，且態度表現得理所當然，因此該工讀生便當場回嗆1句，果斷拒絕。結局曝光後，也讓不少網友直喊爽。

這名網友在Dcard上，以「尾牙中獎」為題發文，提到公司日前舉辦尾牙，跟他同期的工讀生幸運抽中1萬元。這位工讀生人很好，中獎後便決定請同事們喝飲料，結果這時就有一位前輩開口，說怎麼沒人問自己要點什麼？接著直接厚臉皮點菜。

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▲前輩平時講話很不客氣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

由於該前輩平時講話很不客氣，所以工讀生當場便回，如果要喝的話，請自己付錢。前輩愣了一下反問，不是要請大家喝飲料嗎？結果工讀生又說，「沒有你！」

事後原PO就直呼，真的超爽快！因為工讀生吐了那句話之後，前輩的臉色馬上變得很難看。

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「工讀生的逆襲」、「這個工讀生真的很不錯，我欣賞」、「直接晉升為總經理」、「懟人懟得好，工讀生不可少」、「你知道我是誰嗎？！我工讀生啦」、「漂亮的回擊」、「敲碗後續」。