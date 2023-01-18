阿Q桶麵隱藏版7-11獨賣　AcQUA源少年挑戰Q表情邀粉絲同樂

▲就怕過年太無聊、想來點樂子嗎？到7-11找「阿Q桶麵」隱藏版，不只有驚喜開桶活動可以玩，還有機會抽中一年份泡麵大獎。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

即將迎來農曆春節，難得的超長10天連假你的行程都安排好了嗎？出門旅遊、打卡人氣景點、親戚家拜年走春、追劇狂打遊戲、天天睡到自然醒……除了這些之外，今年還有一個找樂子方法，那就是去7-11尋找「阿Q桶麵」隱藏版。不只有美味泡麵能在吃膩年菜之餘換換口味，還能在撕開桶蓋的瞬間試手氣，超可愛的阿Q表情加上抽獎食趣，完美吻合人氣男團「AcQUA 源少年」成員們的幽默感，紛紛在IG上狂推坑要粉絲跟著玩阿Q開蓋挑戰，一起被幽默又充滿正能量的「阿Q」精神療癒一下。

由《原子少年》選秀節目中以水星部分成員組成出道的「AcQUA 源少年」，平均年齡僅17歲，平時不光是要顧好課業，更要努力揮汗練唱排舞，再加上跑活動、上通告，為了實現夢想可說是付出大量體力和心力，不過他們從不喊苦，只是很容易餓，畢竟這些少年都還「正在長大」，K書、練完歌舞後，就靠彼此分享迷因、梗圖以及講一些搞笑的話來舒壓放鬆，平時必備標配「阿Q桶麵」，讓AcQUA源少年團練後吃好吃滿療癒又滿足。

像是黃莑茗就分享，大一有次半夜寫歌靈感卡關，去便利商店買了阿Q來吃，沒想到休息一下就把歌寫完了，而且跟須弘道一樣旅行必帶「阿Q桶麵」，肚子餓隨時都能來上熱呼呼一碗，最近又去7-11買「阿Q桶麵」的他們發現有大驚喜，撕開桶蓋的黃莑茗超幸運抽中隱藏版，中獎獲得「再一桶」！須弘道雖然開到的是再接再厲，但碗蓋上可愛的阿Q表情符號讓他看了笑說根本是「超Q自癒法」，期待粉絲吃完跟他分享開心心情。

▲▼黃莑茗（上圖）跟須弘道（下圖）兩人一起玩「阿Q桶麵」開蓋挑戰。（圖／翻攝自IG）

李秉諭也愛上「阿Q桶麵」的超Q自癒法，身為跳舞人的他表示，最常碰到練舞練到一半肚子餓、沒體力，時間寶貴最適合來碗「阿Q桶麵」吃好吃滿超過癮；跟團員一起玩驚喜開桶挑戰的他沒中獎，只好學碗蓋上的阿Q表情哭哭說真的好想要。

▲跳舞模樣帥氣的李秉諭，沒想到學「阿Q桶麵」的碗蓋表情同樣搞笑。（圖／翻攝自IG）



林毓家則是平時除了跳舞之外的時間都沉浸在手遊世界裡，笑說阿Q桶麵就是他的好夥伴，玩手遊肚子餓時，只要幾分鐘就能泡開享用，讓他大讚「真的超好吃的」！知道現在推出六款可愛隱藏版Q表情的林毓家當然要來開桶挑戰，結果得到的是「不要QQ嘛」圖案，雖然沒中獎但也被可愛表情安慰到了。

▲給林毓家手遊就是給他全世界，玩到肚子餓時再來碗阿Q桶麵，他覺得「男孩子的快樂就是這麼簡單」。（圖／翻攝自IG）

最近勤練舞學習各種POSE擺拍的盧佾暘表示，真的很耗體力非常快肚子餓，這時他為了方便快速就會選擇最方便又美味的阿Q桶麵！他笑說不誇張「一下子就能吃完三碗」。最近他買到阿Q隱藏版，而且連開三桶試手氣，他笑說更有過年開心的感覺，好多可愛的Q表情讓他忍不住跟著模仿，大推給粉絲們過年一起玩，到7-11買爆！

▲盧佾暘笑說自己食量大，一次就可以嗑掉三碗阿Q桶麵，最近則是迷上尋找阿Q隱藏版。（圖／翻攝自IG）

阿Q桶麵發揮創意以台灣首創的雙面印刷技術，在桶蓋上給消費者滿滿驚喜！六款阿Q表情印在碗蓋上，可愛逗趣讓人看了立刻想吃起來，另外內置開桶抽獎遊戲開桶即開獎，憑中獎碗蓋即可在7-11兌換阿Q（2023/1/21開始兌換），大手筆提供10萬個再來一桶獎項，最大獎則是一年份阿Q桶麵，讓幸運兒一整年吃好吃滿超過癮。

▲阿Q桶麵台灣首創碗蓋印刷技術，把阿Q六款逗趣表情印在桶蓋上，又萌又搞笑讓網友笑說非買不可。

阿Q桶麵隱藏版只在7-11獨家販售，阿Q品牌不斷創新，極具新意的開桶活動是台灣泡麵首創，除了在食用過程，要讓創造消費者耳目一新的視覺享受外，也要藉由即時開獎的趣味性，帶來截然不同的新食趣，快揪親朋好友一起趁春節連假到7-11尋找阿Q隱藏版呦。