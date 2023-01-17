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新北購有禮最終波抽獎　頭獎百萬露營車大獎今抽出幸運兒

新北購有禮最終波抽獎 （圖／新北市政府經濟發展局提供）

▲新北送大獎讓大家開心過新年，新北購有禮第二波抽獎，明（18）日起活動官網開放查詢中獎資訊。

圖、文／新北市政府經濟發展局提供

新北市府今（17日）舉辦「新北購有禮」第二波抽獎記者會，由劉和然副市長親自抽出頭獎百萬露營車、65吋4K 液晶電視、三星無線變頻吸麈器、公路車及iPhone 14 pro等價值超過800萬元，總計超過2,000個獎項的幸運得主。兔年新年還沒來，新北先送大獎讓大家開心準備過新年，明(18)日起活動官網開放查詢中獎資訊，請大家記得查詢，財神爺可能已經悄悄先來報到囉！

新北市副市長劉和然表示，為振興經濟，市府自去（111）年9月開始串聯各局處推出「新北購遊趣」振興方案，以「走跳趣」、「抽獎趣」、「遊樂趣」、「文藝趣」、「汰舊趣」五大主題，讓民眾一路從111年玩到112年。「走跳趣」提升新北市公車整體運量20%，「遊樂趣」、「文藝趣」也深獲民眾喜愛，府中搞什麼鬼、鶯歌嘉年華及歡樂耶誕城等活動，有效活絡本市各區經濟。「抽獎趣」則推出「新北購有禮」方案，祭出超過4,000項獎品，總價值超過千萬的兩波發票登錄抽獎活動，截至活動結束前，總計有超過137萬筆序號符合抽獎資格，感謝大家對新北振興活動的支持，有效活絡本市各區經濟，帶動庶民經濟的復甦。

新北購有禮最終波抽獎 （圖／新北市政府經濟發展局提供）

▲▼新北市副市長劉和然表示，「新北購有禮」祭出超過4,000項獎品，感謝大家對新北振興活動的支持。

新北購有禮最終波抽獎 （圖／新北市政府經濟發展局提供）

經發局表示，去（111）年10月所推出的抽獎趣「新北購有禮」活動，民眾只要登錄在新北市消費滿300元的發票即可參加抽獎，第一波已經在111年11月抽出頭獎現代汽車KONA 電動休旅車，以及超過兩千位的幸運中獎者。今天第二波抽獎也在律師見證下抽出超過兩千名幸運兒中獎，其中最大獎百萬露營車，由住在永和區的林先生/小姐獲得。

經發局補充，明（18日）官網將開放民眾查詢中獎資訊，另市府將以簡訊、Email通知得獎民眾，請民眾於期限內提供中獎資訊，避免權益受損。更多「新北購有禮」相關資訊，請上新北市政府經濟發展局官方網站或「新北購有禮」活動官方網站（https://shopping.ntpc.gov.tw/）查詢。

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