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社會 社會焦點 保障人權

中壢清秀妹寒冬穿短褲行乞　「目標存500萬」近況曝光！

▲中壢短褲妹。（圖／記者黃宥寧攝）

▲2020年有名清秀短褲妹坐在中壢火車站前乞討，引起許多人議論紛紛。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／桃園報導

還記得她嗎？2020年11月間，桃園中壢火車站有名長相清秀的年輕女子，身穿短褲、拖鞋，身旁一只粉色行李箱，面前放泡麵碗，落寞神情令路過民眾相當擔心，當時24歲沈女向記者表示，就是想當「乞丐」而目標是存到500萬，2年多過去《ETtoday東森新聞雲》獨家再度訪問，她也親曝現狀。

2020年11月間有網友在臉書《報廢公社1》PO文指稱，1名年輕長髮女子提著粉紅色行李箱，僅穿著短褲、外套，獨自一人枯坐在站外角落，面前還擺著一個泡麵紙碗，因先前台南才發生女大生擄殺案，擔心發生意外，隨即拍下照片報警；不少當地人則透露，曾在車站前速食店、超商前看過她在乞討，但頭髮還有挑染，不過白淨清秀，已在附近乞討有一段時間。

當時《ETtoday東森新聞雲》獨家訪問24歲沈女，她表示在中壢火車站將近一年多了，並大方承認就是想當「乞丐」，她解釋家裡很窮，加上在家悶悶的，才會起心動念當乞丐，目標是存到500萬。

▼沈女穿著短褲還帶著行李箱在中壢車站，引起路人側目及關心。（資料圖／翻攝爆廢1公社）

▲▼中壢車站驚見「24歲短褲妹」坐路邊！拖行李箱乞討7天　身分曝光。（圖／翻攝爆廢1公社）

沈女將父親傳給她的LINE翻出來給記者看，雖然與父親傳的訊息不多，但父親發過來的訊息滿滿都是關心與問候，「在外面會不會冷」、「要好好照顧自己」、「要記得吃飯」、「沒錢要說」等等；當中更赫然驚見沈父匯了5萬元給她，甚至詢問她「是否夠用，不夠用要說。」雖然沈女回應父親都是短短的嗯、喔，但看的出來父親向警方表示的「根本管不住」是真的；但身為父親，卻也不想將女兒管得死死，只希望她能做自己感到快樂的事情。

後來經各家媒體報導後，因沈女在公共場所乞討行為，已觸犯《社會秩序維護法》第82條，最後警方下達最後通牒，沈女後來就消失在中壢火車站，社會局也指出是由其父母接回。

《ETtoday東森新聞雲》聯繫上沈女詢問近況，她開朗說，返家後有尋找電腦相關類的工作，後來適應不良沒繼續做下去，目前則在家待業中。

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