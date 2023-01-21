春節赴日旅遊注意！　攜溫泉蛋、快煮麵入境「挨罰3萬元」

▲防檢局提醒赴日旅遊勿帶違禁品入境。（圖／農委會防檢局提供）

記者楊惠琪／台北報導

今年農曆春節假期長達10天，不少民眾利用春節到日本旅遊。農委會動植物防疫檢疫局指出，國境解封後，有不少從日本返台入境的旅客，因為帶了含肉類成分的食品、溏心蛋、炸雞皮，還有犬貓食品等，吃上罰單，其中最常見的就是誤攜超商買的溫泉蛋入境，挨罰3萬元。

農委會防檢局基隆分局松山檢疫站指出，國境解封後，日本是國人出國最常去的國家，因日本屬禽流感疫區國家，雞鴨鵝等肉類產品不得攜帶入境，但遊客在日本便利商店購買半熟的溫泉蛋，若不小心放入包包誤攜入境，一旦遭海關查獲就會挨罰3萬元，而日本超商販售的生菜沙拉、水果、炸雞皮等也不得攜入境。

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防檢局提醒，日本的泡麵也是遊客喜歡購買的伴手禮，但直接用熱水沖泡即可食用的泡麵可以攜帶入境，至於要另外用滾水煮的快煮麵，就屬違禁品，民眾要特別留意；此外，犬貓食品和零食，因多數含有肉類成分，也不得攜入境。

防檢局指出，包括牛豬雞鴨鵝等禽畜肉類製品，以及動植物用藥品、含禽畜成分的寵物食品、溫泉蛋、鮮奶、盆栽、土壤、昆蟲等，都是不能攜帶入境的物品，民眾如果不小心誤攜入境，或不確定是否可以攜帶入境，可在出海關前先詢問設置在行李轉盤附近的動植物檢疫櫃臺，若當場丟棄就不會挨罰。

防檢局長杜文珍提醒，民眾出國購買伴手禮千萬要看清楚成分，像是雞仔餅、小香腸、肉鬆蛋捲、小臘肉、火鍋調理包等，都含有肉類成分，此外，包括種籽類、會發芽的植物也不可攜入境，民眾出國前可上防檢局網站查看「出國必看不買清單」。

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