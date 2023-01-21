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研發極化解碼減少運算量　元智教授獲創新技術博覽會發明銀獎

▲元智大學電機系教授林承鴻研發極化解碼演算法與其晶片架構技術，獲得去年10月舉辦的台灣創新技術博覽會發明競賽銀獎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲元智大學電機系教授林承鴻研發極化解碼演算法與其晶片架構技術，獲得去年10月舉辦的台灣創新技術博覽會發明競賽銀獎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應學術研究成果產業化的趨勢，元智大學近年積極研發能量至產業界，除鼓勵師生團隊創新研發，也推動實務教學與國際技術認證，其中電機系教授林承鴻提出「適用於可信度傳遞極化碼之層停止運算停止技術」，這項發明可用於現行第五代移動通信世代（5G）中的極化解碼演算法與其晶片架構，透過機率型態數值偵測機制，偵測並停止較高機率數值運算，而達減少演算法運算量、降低晶片架構運算時間與功率消耗，此項專利技術還獲得2022年台灣創新技術博覽會發明競賽銀獎。

元智大學指出，林承鴻教授於2018年至2022年間，共獲得台灣創新技術博覽會計3銀2銅之佳績，獲獎專利以透過減少演算法的運算量，達到減少晶片硬體資源與運算能量為目標，可運用在不同型態編碼機率型解碼上。林承鴻指出，這些編碼如渦輪碼、極化碼、低密度奇偶校驗碼，均可應用於日常生活中，如手機的5G行動通訊、數位電視的衛星通訊、智慧手錶的快閃式記憶體與筆記型電腦內固態硬碟，主體選定之靈感以民生議題為切入點，進行整體性的驗證。

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林承鴻表示，面對第五代移動通信世代（5G）進入商用階段，因具有傳輸速度更快、高頻寬、高密度與低延遲等特性，有利於發展大數據、人工智慧、物聯網等服務，可帶動高品質視聽娛樂、智慧醫療、智慧工廠、自駕車、無人機、智慧城市等加值創新應用，目前已成為各國競相發展重點。

有鑒於行動通訊技術的應用擴展，林承鴻提出解碼演算法運用至5G行動通訊，透過該專利技術以簡單有效演算方式，降低運算能量消耗，延遲手機電池使用時間，此外，該研發成果在基地台和手機端層面均獲得證實。

林承鴻教授對精進科技專利之研發不遺餘力，主要著重演算法的本質與數學模型推演，在專利技術研發過程中，透過精密的數學邏輯分析轉換成程式化的演算法型態，再運用電腦進行模擬，評估、思考該技術於晶片硬體架構上之成效。這項理論與實務並存的教學理念，透過實驗教學和操作，可以培養學生建立數學、演算法、晶片硬體架構設計的基本功，並日益精進獨立思考的能力，奠定未來就業基礎。

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