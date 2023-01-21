別傷了荷包！北市河濱禁燃炮放煙火　違規最高罰6000元

▲北市河濱全年禁放炮竹煙火。（圖／台北市工務局水利處提供）

記者袁茵／台北報導

農曆春節來臨，有民眾會燃炮增加過年氣氛，不過北市水利處提醒，依照「台北市公園管理自治條例」，台北市的河濱公園禁止燃炮放煙火，最高可開罰6000元，請民眾一定要遵守規定，千萬不要因小失大、傷了荷包。

北市水利處表示，為減少噪音及空氣污染的成效，台北市河濱公園自2021年7月1日起，已全面禁止燃放一般爆竹煙火，以維護周邊住戶生活品質，同時也保障民眾在河濱休憩的安全與舒適。

水利處河管科指出，水利處將會派員加強巡邏，若發現民眾違規燃放爆竹煙火，巡查人員將會直接取締；另外因疫情影響，目前未開放烤肉、野炊，巡查人員將會先勸導驅離，未依勸導停止違規行為者則會依「台北市公園管理自治條例」，按違規次數及情節開罰每次新台幣1200元至6000元。

水利處表示，過去河濱公園開放時段和區域，讓民眾燃放爆竹煙火，但卻造成噪音及空氣污染，且許多民眾違規在非開放區域燃炮，引起許多民怨及投訴案件，因此再經過重新檢討後，水利處報經市府核定，自2021年7月1日起北市河濱公園不分時段一律禁止燃放一般爆竹煙火。

另外，民眾若發現有人在河濱公園非法燃放一般爆竹煙火，可撥打檢舉專線台北市民當家熱線1999反映。