毛小孩過好年！台北市動物救援24小時不打烊　春節期間持續待命

▲動物救援請撥打1959動物保護專線。（圖／台北市動保處提供）

記者袁茵／台北報導

今年春節10天的連假，台北市動物保護處已經安排動物救援隊持續待命為動物服務，提供24小時不停歇的動物保護即時救援。台北市動保處19日表示，如果民眾有發現遊蕩在外動物受傷或需要救援，可立即撥打1959動物保護專線，動保處即會派員前往救助動物，讓台北市受難或受傷動物可以在春節期間都能受到妥善照顧。

動保處表示，去年春節期間，民眾路過北投市場從窗戶望進去，發現1隻玳瑁貓卡在夾縫動彈不得，便立即通報動保處，救援人員抵達現場後，小心打開窗戶，讓受困的貓即立刻脫困。同期間也接獲報案，士林島頭公園內有1隻白狗受困在消波塊間的石洞內，附近遊客聽到白狗求救的動靜，立即通報動保處，救援人員到現場也設法進入消波塊間協助白狗脫困。

動保處強調，動物救援仰賴現場民眾提供正確的資訊，救援人員幫助動物平安脫困時，除了考量動物受困地點的環境條件之外，還需要評估不同動物的生理特徵以及心理承受能力，每一次救援任務都是在考驗救援人員的臨場反應能力以及耐心。

動保處呼籲，寵物外出務必做好適當防護措施，讓每一隻動物都能安心過好年，如有主動物遊蕩在外受難、受虐或受傷，經動保處予以救援、收容及提供必要之緊急醫療照顧，飼主仍應負擔處置所需費用。

最後，動保處提及，若春節期間家中寵物臨時需要就醫，請務必先連絡動物醫院了解看診狀況，以免撲空或久候，飼主可查詢「台北市112年春節期間動物醫院營業情形一覽表」，並致電詢問動物醫院。如發現路上遊蕩動物需要救援時，請撥打1959動物保護專線通報，幫助動物遠離危險，共同打造動物友善城市。