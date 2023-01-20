　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

農民出身「黑金書記」現形！　搜出茅台酒56箱、現金37箱

▲廣西百色平果市前市委書記黃志願。（圖／翻攝環球網）

▲廣西百色平果市前市委書記黃志願。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

廣西百色平果市前書記黃志願在2021年10月涉嚴重違紀違法，接受自治區紀監委審查調查，並於2022年1月遭開除黨籍和公職（雙開）。根據官方調查顯示，黃志願喜好交友，熱衷參與各式飯局並收受錢財禮物，調查人員在其家中及多處搜出56箱茅台酒和人民幣現鈔37箱，最終遭法院判處有期徒刑14年6個月，處罰金300萬元人民幣，追繳沒收受賄所得。

▲廣西百色平果市前市委書記黃志願。（圖／翻攝環球網）

▲黃志願被查獲的37箱人民幣現鈔。（圖／翻攝環球網）

《環球網》報導，黃志願從擔任德保縣副縣長開始就收受他人送的財物，後來先後在右江區、平果縣、平果市擔任領導，一直沒有收斂收手。在收受他人的禮金中，多的一、兩萬元（人民幣，下同），少的只有五、六百元，大小通吃、來者不拒，甚至在被採取留置措施的前一晚，還在外接受宴請。

黃志願出生於德保縣一個農民家庭，自小家境艱辛。從鄉鎮教師一步步走上副廳級領導職務，他表示，隨著官位的提升，各種各樣的朋友很多，「在交友關係上可謂是亂交，有時候吃一頓飯，就變成了狐朋狗友，然後呢，一個短信，也能交了。」

▲黃志願被調查人員搜出的56箱茅台酒。（圖／翻攝環球網）

▲黃志願被調查人員搜出的56箱茅台酒。（圖／翻攝環球網）

當地紀監委工作人員王俊錦透露，黃志願留置調查當天一大早，一行人來到黃志願家中，「當時黃志願一身酒氣，睡意朦朧，對紀委工作人員的到來，一臉驚訝。」黃志願提到，「哪個給我送了財物，送了錢款，我都收，而且次數之多、時間之長 ，數額之大，確實是，後面變得貪得無厭的人。」

黃志願收錢收到手軟，經查，在給黃志願送錢的40多位老闆中，馬姓商人一人便高達200多萬元。黃志願歷年來僅收受禮品禮金就折合人民幣高達700餘萬元。辦案人員從其家中、子女家中以及朋友車庫等多處地方，搜出茅台酒56箱、搜出現金達37箱 。 這一箱箱茅台酒和現金，最終都成為了黃志願違紀違法的鐵證。

ET快訊
台中小開酒駕賓士害死22歲女　竟喊：以為撞到鬼
快訊／26歲騎士噴飛墜橋！　送醫不治
快訊／外送員沒死！等雞肉飯車被偷　台中男被火車輾斃
蔡英文正陷入「天人交戰」　他曝陳建仁、鄭文燦組閣恐生變
台南女徵婚！　「要求存款500萬」11項條件曝
快訊／騎士從大橋摔下！　當場斷氣
今年首次女性教召！員額220人　8處受訓單位曝光
穴居涵洞多年…新北男披薄外套「凍死石縫中」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

農民出身「黑金書記」現形！　搜出茅台酒56箱、現金37箱

人妻回老家過年！發現「婆婆用新房養雞」當場傻眼　網戰翻

零下50度「大寒」！　黑龍江漠河創54年來新低溫紀錄

少見！大寒、除夕、初一「喜相連」　21世紀將遇到五次

陸男遭遇「世紀大塞車」...22小時僅前進2公里！官方啟動緊急措施

新娘被不明白色液體噴滿臉！　多名婚鬧男子強壓新人鞠躬拜堂

毒章魚風波未平！又出現毒螃蟹　「正直愛潔蟹」毒素3小時麻痺肌肉

陸官方：2022無發生「規模性返貧」　平均收入6.5萬

尾牙「霸氣堆2.73億現金」40位員工分！　最多爽拿2240萬

用生命大掃除？大媽爬出20層樓窗戶彎腰打掃　鄰居一看被嚇壞

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

愛貓逛展哈氣找嘸原因 拿「假貓」牠秒暴怒出拳

農民出身「黑金書記」現形！　搜出茅台酒56箱、現金37箱

人妻回老家過年！發現「婆婆用新房養雞」當場傻眼　網戰翻

零下50度「大寒」！　黑龍江漠河創54年來新低溫紀錄

少見！大寒、除夕、初一「喜相連」　21世紀將遇到五次

陸男遭遇「世紀大塞車」...22小時僅前進2公里！官方啟動緊急措施

新娘被不明白色液體噴滿臉！　多名婚鬧男子強壓新人鞠躬拜堂

毒章魚風波未平！又出現毒螃蟹　「正直愛潔蟹」毒素3小時麻痺肌肉

陸官方：2022無發生「規模性返貧」　平均收入6.5萬

尾牙「霸氣堆2.73億現金」40位員工分！　最多爽拿2240萬

用生命大掃除？大媽爬出20層樓窗戶彎腰打掃　鄰居一看被嚇壞

太辣！小玉兒小年夜「炸出美胸辣腿」　長輩敏感題...一句話直接堵回去

台中製刀廠小開金錢豹續攤！酒駕賓士奪1命　竟喊：以為撞到鬼

祖雄穩交1年「帶佳娜見父母了」！曾求婚成功　她激動狂喊：我說Yes

王柏融生涯首度育成球員參加春訓　背號199二軍起步

首份全球「碳移除」報告出爐　減碳與碳移除雙管齊下才來得及

快訊／台72線自撞護欄！26歲騎士噴飛墜3層樓高橋下　送醫不治

「1款超下飯料理」堪稱最油年菜！營養師曝「過年超NG食物」

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

高手在民間！台中阿伯神手4年做出「隱藏版小人國」

PO溫馨家庭照慶新年！　姐姐「怨念祝賀語」笑翻千人：快檢查戶口

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

大陸熱門新聞

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

13歲兄妹提告父親「侵占」7.5萬元壓歲錢 法院判：該還！

尾牙「堆2.73億現金」40位員工分！最多爽拿2240萬

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

他見特殊食材拍照詢問　竟是劇毒藍環章魚

人面兔花燈被下架！家長：孩子嚇哭了

他遇「世紀大塞車」22小時前進2公里

自由行遇上「世紀大塞車」 3小時只前進300公尺「開始懷疑人生」

用生命大掃除？大媽爬高樓窗戶打掃

新娘被不明白色液體噴滿臉！　多名婚鬧男子強壓新人鞠躬拜堂

男童發燒以為確診　竟自鎖房間隔離

黑絲妹試穿「現場脫了」剩內衣　身分被起底

少見！大寒、除夕、初一「喜相連」

圓明園珍貴兔首亮相！

更多熱門

相關新聞

快訊／劉勝全交保案　高院撤銷發回

快訊／劉勝全交保案　高院撤銷發回

桃園市民進黨籍市議員劉勝全，遭檢調單位查出，涉嫌以議員配合款，採購蘆竹區某國小冷氣設備，透過特定規格進行綁標，讓特定廠商得標後收取回扣，檢方日前將他傳喚到案，並聲請羈押，但桃園地院裁定800萬元交保。檢方提出抗告，高等法院審理後，19日傍晚撤銷交保裁定，發回桃園地院更裁

東北漢子8小時內吃光20公斤砂糖橘 橘皮堆滿桌決定曬乾做枕頭

東北漢子8小時內吃光20公斤砂糖橘 橘皮堆滿桌決定曬乾做枕頭

前板橋市代表郭杉村涉貪　二審獲緩刑

前板橋市代表郭杉村涉貪　二審獲緩刑

老師變貪官600元也收！

老師變貪官600元也收！

快訊／遊說立委拿標案涉詐百萬！郭克銘請回

快訊／遊說立委拿標案涉詐百萬！郭克銘請回

關鍵字：

貪污貪腐收賄賄賂書記廣西百色現金茅台代孕情色

讀者迴響

熱門新聞

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

KID對「出生15天兒子」做1事被罵慘！緊急道歉了

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

屏東高中女放學搭錯車　竟環台半圈坐到北車

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

72萬粉大胃王YTR宣佈「無限期停更」

今天16：19進入大寒！　「1物品」不能留

買2本2000元刮刮樂實測　「這序號」每次買都中獎

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

即／花蓮4連霸議員張正治病逝　享年57歲

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

命理師：3生肖財運極佳一定要買彩券

首爾最大貧民窟大火！死傷不明　500人急避難

最美禮生真的脫光了！

更多

最夯影音

更多
陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來
電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面