農民出身「黑金書記」現形！　搜出茅台酒56箱、現金37箱

▲廣西百色平果市前市委書記黃志願。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

廣西百色平果市前書記黃志願在2021年10月涉嚴重違紀違法，接受自治區紀監委審查調查，並於2022年1月遭開除黨籍和公職（雙開）。根據官方調查顯示，黃志願喜好交友，熱衷參與各式飯局並收受錢財禮物，調查人員在其家中及多處搜出56箱茅台酒和人民幣現鈔37箱，最終遭法院判處有期徒刑14年6個月，處罰金300萬元人民幣，追繳沒收受賄所得。

▲黃志願被查獲的37箱人民幣現鈔。（圖／翻攝環球網）

《環球網》報導，黃志願從擔任德保縣副縣長開始就收受他人送的財物，後來先後在右江區、平果縣、平果市擔任領導，一直沒有收斂收手。在收受他人的禮金中，多的一、兩萬元（人民幣，下同），少的只有五、六百元，大小通吃、來者不拒，甚至在被採取留置措施的前一晚，還在外接受宴請。

黃志願出生於德保縣一個農民家庭，自小家境艱辛。從鄉鎮教師一步步走上副廳級領導職務，他表示，隨著官位的提升，各種各樣的朋友很多，「在交友關係上可謂是亂交，有時候吃一頓飯，就變成了狐朋狗友，然後呢，一個短信，也能交了。」

▲黃志願被調查人員搜出的56箱茅台酒。（圖／翻攝環球網）

當地紀監委工作人員王俊錦透露，黃志願留置調查當天一大早，一行人來到黃志願家中，「當時黃志願一身酒氣，睡意朦朧，對紀委工作人員的到來，一臉驚訝。」黃志願提到，「哪個給我送了財物，送了錢款，我都收，而且次數之多、時間之長 ，數額之大，確實是，後面變得貪得無厭的人。」

黃志願收錢收到手軟，經查，在給黃志願送錢的40多位老闆中，馬姓商人一人便高達200多萬元。黃志願歷年來僅收受禮品禮金就折合人民幣高達700餘萬元。辦案人員從其家中、子女家中以及朋友車庫等多處地方，搜出茅台酒56箱、搜出現金達37箱 。 這一箱箱茅台酒和現金，最終都成為了黃志願違紀違法的鐵證。