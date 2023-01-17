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社會 社會焦點 保障人權

快訊／遊說立委拿標案涉詐百萬！助理丁復華35萬交保、郭克銘請回

記者游宗樺、劉昌松、莊智勝／台北報導

是知管理顧問公司負責人郭克銘，先前因在立委集體收賄案中擔任白手套，一審獲判緩刑，檢調後續查出，郭涉嫌在2017年到2018年間，向資訊類廠商佯稱可代為遊說立委，協助取得政府標案，藉此詐財數百萬元。台北地檢署16日指揮調查局搜索並約談郭、以及曾任立委廖國棟助理的丁復華等共6名嫌疑人到案，檢方複訊後，諭令郭克銘無保請回、丁復華35萬交保、孔姓廠商15萬交保，其餘人等均請回。

▲▼ 郭克銘等人移送北檢。（圖／記者游宗樺攝）

▲郭克銘訊後無保請回。（圖／記者游宗樺攝）

這已經是郭克銘第3度因案遭偵辦，先前太平洋流通公司前董事長李恆隆為了推動修法，以便重掌SOGO百貨經營權，透過郭克銘等政治掮客，期約或交付賄賂給立委蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明等人，本案已經一審宣判，涉案立委分別被判7年4月到10年，現正上訴高院審理中。

檢調在偵辦立委集體收賄案時，在是知公司搜出大批證物，發現郭克銘除了在太流SOGO案中擔任白手套，還涉嫌政治受難遺族佯稱，可代為遊說民代，協助修正《促轉條例》，讓建商、遺族可取得當年被強制徵收的土地，詐取至少500萬元的活動費，檢調單位在2022年7月間再次發動約談，當時郭克銘夫婦各以20萬元交保，涉案案的立委助理丁復華10萬元交保。

專案小組持續清查又發現，郭克銘疑似在2015年得知有廠商想取得政府資訊類標案，藉口可協助疏通立委，利用立委影響力協助爭取為由，又在2017年到2018年間，向廠商收取數百萬元，檢察官16日指揮調查局北機站，第3度搜索並約談郭克銘、丁復華等6人，據了解，目前尚無證據顯示相關資金流向立委，全案朝向《刑法》詐欺罪嫌方向偵辦，稍早檢方複訊後，諭令丁復華35萬交保、孔姓廠商15萬交保，郭克銘、蔡姓廠商、陳姓廠商、汪姓助理等4人均無保請回。

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